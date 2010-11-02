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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6543654465456546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:01

  saboteur написав:Alfa_Bank

Когда можно будет открыть депозит с подарком +1%, в отделении сказали после 2-го января... или открывать сейчас по обычным ставкам, а подарок прилетит потом?

В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).
Sagittarius
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  #<1 ... 6543654465456546
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