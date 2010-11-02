В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:01
В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).
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