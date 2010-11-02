В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:01
В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).
Додано: Чет 20 гру, 2018 06:57
Мне тоже специалист из отделения сказала, что можно открывать с января и будет видно в МАБе есть ли такая возможность. Но вот здесь: Альфа-Банк коллега Hella пишет, что уже оформляли. Так как открывается все равно в отделении, сходите и потом сообщите и нам))).
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:13
Интересно, а какие еще выгодные платные кредитки есть, кроме ТАСиного "Викенда" и "Тревела" от Альфа-банка?
В других банках, кто чем пользуется?
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:14
Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.
PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.
Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.
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