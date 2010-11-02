Додано: Чет 20 гру, 2018 08:14

Sagittarius написав: + с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги. + с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.

Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.