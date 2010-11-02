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Альфа-Банк
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:01
saboteur написав:Alfa_Bank
Когда можно будет открыть депозит с подарком +1%, в отделении сказали после 2-го января... или открывать сейчас по обычным ставкам, а подарок прилетит потом?
В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).
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Sagittarius
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Додано: Чет 20 гру, 2018 06:57
Sagittarius написав: saboteur написав:Alfa_Bank
Когда можно будет открыть депозит с подарком +1%, в отделении сказали после 2-го января... или открывать сейчас по обычным ставкам, а подарок прилетит потом?
В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).
Мне тоже специалист из отделения сказала, что можно открывать с января и будет видно в МАБе есть ли такая возможность. Но вот здесь: Альфа-Банк
коллега Hella пишет, что уже оформляли. Так как открывается все равно в отделении, сходите и потом сообщите и нам))).
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egorek
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Додано: Чет 20 гру, 2018 08:13
Интересно, а какие еще выгодные платные кредитки есть, кроме ТАСиного "Викенда" и "Тревела" от Альфа-банка?
В других банках, кто чем пользуется?
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Искатель
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Додано: Чет 20 гру, 2018 08:14
Sagittarius написав:
+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.
Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.
PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.
Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.
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M-Audio
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Додано: Чет 20 гру, 2018 09:29
M-Audio написав: Sagittarius написав:
+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.
Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.
PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.
Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.
Да запросто, подобные платежи подписываются кодом из СМС, запрос к оператору на то от кого и в какое время было СМС + текст этих смс на смартфоне. На такие платежи из МАБа приходят строго СМС подтверждения. Банк вряд ли сможет сфабриковать что-то в данном случае.
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ol_zy
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Додано: Чет 20 гру, 2018 10:00
ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 20 гру, 2018 10:15
ol_zy написав:
коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит.
Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.
Квартира хоть пострадавшего, или кому-то из родственников оплачивал?
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wig
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Додано: Чет 20 гру, 2018 10:46
Мизантрóп написав: Sagittarius написав:
с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.
c мая 2019-го
3,65% в год? не смешите мои тапочки
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mephala
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Додано: Чет 20 гру, 2018 10:49
M-Audio написав: Sagittarius написав:
+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.
Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.
PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.
Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.
ИМХО где то стояла галочка погасить весь долг. ведь ушло две суммы - одна которая была равна долгу и вторая которую указал сам клиент. аллыным сервисом не пользовался но у привата например есть галочка которая отправляет на оплату весь долг.
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mephala
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Додано: Чет 20 гру, 2018 10:58
Vorlon написав:Annet_
По-моему вам прямым текстом почти намекнули на покупку нового смартфона. Тем более он у вас весьма почтенного возраста
Такой старичок - это грусть, тоска, печаль...
Я не против, если Банк компенсирует мне моральный ущерб новым смартфоном
А так, лично для меня, в жизни есть более важные вещи, чем iPhone последней модели.
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Annet_
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