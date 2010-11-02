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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6544654565466547>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:01

  saboteur написав:Alfa_Bank

Когда можно будет открыть депозит с подарком +1%, в отделении сказали после 2-го января... или открывать сейчас по обычным ставкам, а подарок прилетит потом?

В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 06:57

  Sagittarius написав:
  saboteur написав:Alfa_Bank

Когда можно будет открыть депозит с подарком +1%, в отделении сказали после 2-го января... или открывать сейчас по обычным ставкам, а подарок прилетит потом?

В отделение говорят с января, т.к. до этого времени супералгоритм будет считать транзанкции за декабрь (они ж проводятся с задержкой).

Мне тоже специалист из отделения сказала, что можно открывать с января и будет видно в МАБе есть ли такая возможность. Но вот здесь: Альфа-Банк коллега Hella пишет, что уже оформляли. Так как открывается все равно в отделении, сходите и потом сообщите и нам))).
egorek
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:13

Интересно, а какие еще выгодные платные кредитки есть, кроме ТАСиного "Викенда" и "Тревела" от Альфа-банка?
В других банках, кто чем пользуется?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:14

  Sagittarius написав:+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.

Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.

PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.

Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:29

  M-Audio написав:
  Sagittarius написав:+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.

Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.

PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.

Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.

Да запросто, подобные платежи подписываются кодом из СМС, запрос к оператору на то от кого и в какое время было СМС + текст этих смс на смартфоне. На такие платежи из МАБа приходят строго СМС подтверждения. Банк вряд ли сможет сфабриковать что-то в данном случае.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:00

ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:15

  ol_zy написав:коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит.

Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.
Квартира хоть пострадавшего, или кому-то из родственников оплачивал?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:46

  Мизантрóп написав:
  Sagittarius написав:с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.
c мая 2019-го

3,65% в год? не смешите мои тапочки :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:49

  M-Audio написав:
  Sagittarius написав:+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.

Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.

PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.

Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.

ИМХО где то стояла галочка погасить весь долг. ведь ушло две суммы - одна которая была равна долгу и вторая которую указал сам клиент. аллыным сервисом не пользовался но у привата например есть галочка которая отправляет на оплату весь долг.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:58

  Vorlon написав:Annet_
По-моему вам прямым текстом почти намекнули на покупку нового смартфона. Тем более он у вас весьма почтенного возраста :D

Такой старичок - это грусть, тоска, печаль...

Я не против, если Банк компенсирует мне моральный ущерб новым смартфоном :roll:
А так, лично для меня, в жизни есть более важные вещи, чем iPhone последней модели.
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