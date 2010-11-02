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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6544654565466547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:08

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.

Вы полностью исказили мой вопрос.
1. Речь шла об Андроид ниже (а не выше) версии 4.4.
2. Речь шла не об использовании супербонусов, а о просмотре истории зачислений и списаний и выборе супербонусов.
С этим как? Или также печально (конец января вместо середины декабря, а там уже и ближе к марту и т.д.)?

Annet_, добрый день. Обновление будет касаться только Android 4.4. и выше. После данного обновления, будут доступны функции, которые действуют сейчас для Android 5.0 и выше.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:15

  потерпевший написав:Вопрос к официальному представителю по карте эко-максимум.
2% при сканировании штрих-кода этой карты начисляется только на покупки в Экомаркете или при любых расчетах данной картой?

потерпевший, добрый день. Накопительные бонусы от Эко-маркета в размере 2% от стоимости покупки, начисляются при покупке товара в сети супермаркетов Эко-маркет (начисление при использовании штрих-кода по карте).
Накопительные бонусы в размере 2% от Альфа-Банка начисляются за покупки, оплаченные Ко-бренд картой в любой торгово-сервисной сети.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5341
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 417 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:15

  M-Audio написав:
  Sagittarius написав:+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.

Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.

PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.

Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.

Видимо,к сожалению,подобная практика становится обыденной.У меня была похожая ситуация с интернет-площадкой Crafta и их платежным сервисом Way for Pay кажется называется.Правда суммы гораздо меньше были.Оплатил 50грн комиссии сайту с карточки.Через пару дней АВТОМАТИЧЕСКИ,вообще без всяких уведомлений меня и подтверждений с моей стороны!!! списали несколько сот гривен вновь образовавшейся комиссии за продажи с карточки! При этом карта была не моя)) и это была интернет-карта - много денег на ней не задерживается обычно.Мотивация суперская - "Вы раньше уже платили с этой карты"!!! После нескольких дней ругани деньги вернули. Но сам факт - деньги были списаны с чужой карты и без какого-либо участия моего или владельца карты!
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:20

  saboteur написав:Alfa_Bank

Когда можно будет открыть депозит с подарком +1%, в отделении сказали после 2-го января... или открывать сейчас по обычным ставкам, а подарок прилетит потом?

saboteur, добрый день. Если у вас уже есть необходимое количество операций по карте, депозит можно открывать сейчас.
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  #<1 ... 6544654565466547
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