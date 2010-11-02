Alfa_Bank написав:Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.
Вы полностью исказили мой вопрос. 1. Речь шла об Андроид ниже (а не выше) версии 4.4. 2. Речь шла не об использовании супербонусов, а о просмотре истории зачислений и списаний и выборе супербонусов. С этим как? Или также печально (конец января вместо середины декабря, а там уже и ближе к марту и т.д.)?
Annet_, добрый день. Обновление будет касаться только Android 4.4. и выше. После данного обновления, будут доступны функции, которые действуют сейчас для Android 5.0 и выше.
потерпевший написав:Вопрос к официальному представителю по карте эко-максимум. 2% при сканировании штрих-кода этой карты начисляется только на покупки в Экомаркете или при любых расчетах данной картой?
потерпевший, добрый день. Накопительные бонусы от Эко-маркета в размере 2% от стоимости покупки, начисляются при покупке товара в сети супермаркетов Эко-маркет (начисление при использовании штрих-кода по карте). Накопительные бонусы в размере 2% от Альфа-Банка начисляются за покупки, оплаченные Ко-бренд картой в любой торгово-сервисной сети.
Sagittarius написав:+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.
Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.
PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.
Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.
Видимо,к сожалению,подобная практика становится обыденной.У меня была похожая ситуация с интернет-площадкой Crafta и их платежным сервисом Way for Pay кажется называется.Правда суммы гораздо меньше были.Оплатил 50грн комиссии сайту с карточки.Через пару дней АВТОМАТИЧЕСКИ,вообще без всяких уведомлений меня и подтверждений с моей стороны!!! списали несколько сот гривен вновь образовавшейся комиссии за продажи с карточки! При этом карта была не моя)) и это была интернет-карта - много денег на ней не задерживается обычно.Мотивация суперская - "Вы раньше уже платили с этой карты"!!! После нескольких дней ругани деньги вернули. Но сам факт - деньги были списаны с чужой карты и без какого-либо участия моего или владельца карты!
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
Входят ли два пополнения мобильного в мобильном приложении по 80 грн (по акции) в число: 1. 12 операций в месяц для бесплатности пакета Платинум варджейминг??? 2. 8 операций до 26-го декабря для +1% по депозитам
VLADPn, добрый день. 1) да, операция учитывается; 2) для акции «+1% к депозиту» пополнение мобильного не учитывается.
Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся. Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго". Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути. Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.
Vital2018, доброго дня. Уточніть, будь-ласка, в особистому повідомленні ІПН, перевірю.
Annet_ написав:А так, лично для меня, в жизни есть более важные вещи, чем iPhone последней модели.
Не надо так воспринимать всё буквально - Яблокофоны сам терпеть не могу. Там по жизни переплата за всё... И не потому, что не могу заплатить, а потому, что меня такой принцип категорически не устраивает.
А вот с Андроидом такой старой версии уже и многие важные приложения не установить, например банковские - Моно, ТАС... Вот и Альфа... Вашему телефону наверное больше 4 лет - зачем себя так ограничивать?..
Иначе говоря, обновление в вашем случае не блажь, а насущная необходимость
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 20 гру, 2018 13:31, всього редагувалось 1 раз.