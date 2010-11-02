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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6545654665476548>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:08

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:Annet_, обновление Alfa-Mobile ожидается до конца января. Для Андроид от версии 4.4 и выше будет реализована возможность использовать Супербонусы.

Вы полностью исказили мой вопрос.
1. Речь шла об Андроид ниже (а не выше) версии 4.4.
2. Речь шла не об использовании супербонусов, а о просмотре истории зачислений и списаний и выборе супербонусов.
С этим как? Или также печально (конец января вместо середины декабря, а там уже и ближе к марту и т.д.)?

Annet_, добрый день. Обновление будет касаться только Android 4.4. и выше. После данного обновления, будут доступны функции, которые действуют сейчас для Android 5.0 и выше.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:15

  потерпевший написав:Вопрос к официальному представителю по карте эко-максимум.
2% при сканировании штрих-кода этой карты начисляется только на покупки в Экомаркете или при любых расчетах данной картой?

потерпевший, добрый день. Накопительные бонусы от Эко-маркета в размере 2% от стоимости покупки, начисляются при покупке товара в сети супермаркетов Эко-маркет (начисление при использовании штрих-кода по карте).
Накопительные бонусы в размере 2% от Альфа-Банка начисляются за покупки, оплаченные Ко-бренд картой в любой торгово-сервисной сети.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:15

  M-Audio написав:
  Sagittarius написав:+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги.

Я хренею с этих комментаторов. Тут банк самопроизвольно решает, куда потратить деньги клиента, а они пеню за коммуналку обсуждают.

PS Хотя мы и слышали мнение только одной стороны, но в данном случае я очень сомневаюсь, что клиент, сознательно не оплачивающий долг коммунальному предприятию, случайно оплатил и подтвердил 12000 вместо трехсот гривен.

Очень хотелось бы, чтобы клиент не пропал с экранов по ходу выяснения. Потому что, с этими современными технологиями, в такую ситуацию может попасть каждый, и в любом банке. Распоряжения клиента и его подтверждение операций достаточно эфемерны, и практически всё находится в руках банка. Банк может не просто заявить, что клиент сам выполнил оспариваемую операцию, но и сфабриковать любые доказательства в любое время, и клиенту совершенно нечего будет этому противопоставить. Даже если и используются правильные технологии, например, цифровое подписывание распоряжений клиентов, всё равно технически всё реализовано так, что все механизмы по-прежнему в руках банка.

Видимо,к сожалению,подобная практика становится обыденной.У меня была похожая ситуация с интернет-площадкой Crafta и их платежным сервисом Way for Pay кажется называется.Правда суммы гораздо меньше были.Оплатил 50грн комиссии сайту с карточки.Через пару дней АВТОМАТИЧЕСКИ,вообще без всяких уведомлений меня и подтверждений с моей стороны!!! списали несколько сот гривен вновь образовавшейся комиссии за продажи с карточки! При этом карта была не моя)) и это была интернет-карта - много денег на ней не задерживается обычно.Мотивация суперская - "Вы раньше уже платили с этой карты"!!! После нескольких дней ругани деньги вернули. Но сам факт - деньги были списаны с чужой карты и без какого-либо участия моего или владельца карты!
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:20

  saboteur написав:Alfa_Bank

Когда можно будет открыть депозит с подарком +1%, в отделении сказали после 2-го января... или открывать сейчас по обычным ставкам, а подарок прилетит потом?

saboteur, добрый день. Если у вас уже есть необходимое количество операций по карте, депозит можно открывать сейчас.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:34

  VLADPn написав:Alfa_Bank

Входят ли два пополнения мобильного в мобильном приложении по 80 грн (по акции) в число:
1. 12 операций в месяц для бесплатности пакета Платинум варджейминг???
2. 8 операций до 26-го декабря для +1% по депозитам

VLADPn, добрый день. 1) да, операция учитывается; 2) для акции «+1% к депозиту» пополнение мобильного не учитывается.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:36

  Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.
Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".
Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.
Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.

Vital2018, доброго дня. Уточніть, будь-ласка, в особистому повідомленні ІПН, перевірю.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:38

пришла СМС с предложением рассрочки под 0.010% на 12 месяцев.

это блэфует? :)

матиматегги какая реальная % ставка?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:53

  proftpd66 написав:пришла СМС с предложением рассрочки под 0.010% на 12 месяцев.

это блэфует? :)

матиматегги какая реальная % ставка?

Все верно, просто польностью читайте смс - там ещё указан размер ежемесячной комиссии
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:57

  Stringer написав:
  proftpd66 написав:пришла СМС с предложением рассрочки под 0.010% на 12 месяцев.

это блэфует? :)

матиматегги какая реальная % ставка?

Все верно, просто польностью читайте смс - там ещё указан размер ежемесячной комиссии


спасибо, не увидел. В покере можно заработать на блэфе кучу бабок :) Если есть комбинация фулл хаос :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:54

  Annet_ написав:А так, лично для меня, в жизни есть более важные вещи, чем iPhone последней модели.

Не надо так воспринимать всё буквально - Яблокофоны сам терпеть не могу. Там по жизни переплата за всё... И не потому, что не могу заплатить, а потому, что меня такой принцип категорически не устраивает.

А вот с Андроидом такой старой версии уже и многие важные приложения не установить, например банковские - Моно, ТАС... Вот и Альфа... Вашему телефону наверное больше 4 лет - зачем себя так ограничивать?..

Иначе говоря, обновление в вашем случае не блажь, а насущная необходимость :wink:
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 20 гру, 2018 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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