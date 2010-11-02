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Альфа-Банк
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:31
Alfa_Bank, мне нужно внести платеж по кредитке до 4.01.2019.
Можете уточнить график рабочих банковских дней на грядущие праздники, чтобы я успел вовремя совершить оплату?
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Sinica
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:38
Sinica написав:
Alfa_Bank, мне нужно внести платеж по кредитке до 4.01.2019.
Можете уточнить график рабочих банковских дней на грядущие праздники, чтобы я успел вовремя совершить оплату?
3 и 4 января обычные банковские дни.
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Kevin
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:03
wig написав: ol_zy написав:
коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит
.
Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.
Квартира хоть пострадавшего, или кому-то из родственников оплачивал?
я это и имел в виду, когда писал про внутренний, но могут и лапшу навешать про МПС и платное расследование. Как я понял из того, что он писал, что его, хотя не однозначно это из его поста следует.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:06
Подскажите по тревелу - на горячке сказали что балы начнут начислять на 4ый рабочий день. Кто-то в курсе, операции за эти дни будут учтены или лучше пока положить карту на полку?
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Ivanhoe
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:17
Ivanhoe написав:
Подскажите по тревелу - на горячке сказали что балы начнут начислять на 4ый рабочий день. Кто-то в курсе, операции за эти дни будут учтены или лучше пока положить карту на полку?
Ivanhoe, добый день. Операции, что совершены до момента подключения к программе лояльности, не учитываются.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:21
Sinica написав:
Alfa_Bank, мне нужно внести платеж по кредитке до 4.01.2019.
Можете уточнить график рабочих банковских дней на грядущие праздники, чтобы я успел вовремя совершить оплату?
Sinica, добрый день. 3-4 января зачисления проводятся в режиме обычного дня.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:23
Alfa_Bank написав: Ivanhoe написав:
Подскажите по тревелу - на горячке сказали что балы начнут начислять на 4ый рабочий день. Кто-то в курсе, операции за эти дни будут учтены или лучше пока положить карту на полку?
Ivanhoe, добый день. Операции, что совершены до момента подключения к программе лояльности, не учитываются.
А как узнать о подключении?
Например я переоформил карту из максимума в тревел, 19го был РД - поменялся тарифный план. Когда можно полноценно пользоваться? С учётом того что забрал и активировал её ещё в конце ноября.
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Ivanhoe
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:38
wig написав:
Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.
Организация не предупреждала о подаче в суд за долг?
Могли по решению суда такое провести. Были случаи. ГЛ ничего по этому поводу не говорит?
Странно, что двумя суммами и вторая точно равна долгу.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:41
Вопрос офпреду.
При открытии новой карты в тарифе тревел при сумме покупок овер 25К за первые 60 дней выплачивается приветственный бонус 50К.
почему банк дискриминирует тех кто меняет тариф и не выплачивает этот бонус?
какой смысл в телодвижениях закрыл/открыл ?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:49
Ivanhoe написав: Alfa_Bank написав: Ivanhoe написав:
Подскажите по тревелу - на горячке сказали что балы начнут начислять на 4ый рабочий день. Кто-то в курсе, операции за эти дни будут учтены или лучше пока положить карту на полку?
Ivanhoe, добый день. Операции, что совершены до момента подключения к программе лояльности, не учитываются.
А как узнать о подключении?
Например я переоформил карту из максимума в тревел, 19го был РД - поменялся тарифный план. Когда можно полноценно пользоваться? С учётом того что забрал и активировал её ещё в конце ноября.
Ivanhoe, подключение к программе происходит автоматически на протяжении 3-х рабочих дней после даты билинга. Баллы начинают насчитываться на 4-й рабочий день после даты билинга (то есть, с 26.12.2018 в вашем случае). Начисленные баллы можно увидеть в приложении Альфа-Мобайл (можете провести операцию 1 гривну и проверить бонусный счет).
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