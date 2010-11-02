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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6546654765486549>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:31

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, мне нужно внести платеж по кредитке до 4.01.2019.
Можете уточнить график рабочих банковских дней на грядущие праздники, чтобы я успел вовремя совершить оплату?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:38

  Sinica написав:Alfa_Bank, мне нужно внести платеж по кредитке до 4.01.2019.
Можете уточнить график рабочих банковских дней на грядущие праздники, чтобы я успел вовремя совершить оплату?


3 и 4 января обычные банковские дни.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:03

  wig написав:
  ol_zy написав:коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит.

Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.
Квартира хоть пострадавшего, или кому-то из родственников оплачивал?

я это и имел в виду, когда писал про внутренний, но могут и лапшу навешать про МПС и платное расследование. Как я понял из того, что он писал, что его, хотя не однозначно это из его поста следует.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:06

Подскажите по тревелу - на горячке сказали что балы начнут начислять на 4ый рабочий день. Кто-то в курсе, операции за эти дни будут учтены или лучше пока положить карту на полку?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:17

  Ivanhoe написав:Подскажите по тревелу - на горячке сказали что балы начнут начислять на 4ый рабочий день. Кто-то в курсе, операции за эти дни будут учтены или лучше пока положить карту на полку?

Ivanhoe, добый день. Операции, что совершены до момента подключения к программе лояльности, не учитываются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:21

  Sinica написав:Alfa_Bank, мне нужно внести платеж по кредитке до 4.01.2019.
Можете уточнить график рабочих банковских дней на грядущие праздники, чтобы я успел вовремя совершить оплату?

Sinica, добрый день. 3-4 января зачисления проводятся в режиме обычного дня.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:23

  Alfa_Bank написав:
  Ivanhoe написав:Подскажите по тревелу - на горячке сказали что балы начнут начислять на 4ый рабочий день. Кто-то в курсе, операции за эти дни будут учтены или лучше пока положить карту на полку?

Ivanhoe, добый день. Операции, что совершены до момента подключения к программе лояльности, не учитываются.


А как узнать о подключении?
Например я переоформил карту из максимума в тревел, 19го был РД - поменялся тарифный план. Когда можно полноценно пользоваться? С учётом того что забрал и активировал её ещё в конце ноября.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:38

  wig написав:Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.

Организация не предупреждала о подаче в суд за долг?
Могли по решению суда такое провести. Были случаи. ГЛ ничего по этому поводу не говорит?
Странно, что двумя суммами и вторая точно равна долгу.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:41

Re: Альфа-Банк

Вопрос офпреду.
При открытии новой карты в тарифе тревел при сумме покупок овер 25К за первые 60 дней выплачивается приветственный бонус 50К.
почему банк дискриминирует тех кто меняет тариф и не выплачивает этот бонус?
какой смысл в телодвижениях закрыл/открыл ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:49

  Ivanhoe написав:
  Alfa_Bank написав:
  Ivanhoe написав:Подскажите по тревелу - на горячке сказали что балы начнут начислять на 4ый рабочий день. Кто-то в курсе, операции за эти дни будут учтены или лучше пока положить карту на полку?

Ivanhoe, добый день. Операции, что совершены до момента подключения к программе лояльности, не учитываются.


А как узнать о подключении?
Например я переоформил карту из максимума в тревел, 19го был РД - поменялся тарифный план. Когда можно полноценно пользоваться? С учётом того что забрал и активировал её ещё в конце ноября.

Ivanhoe, подключение к программе происходит автоматически на протяжении 3-х рабочих дней после даты билинга. Баллы начинают насчитываться на 4-й рабочий день после даты билинга (то есть, с 26.12.2018 в вашем случае). Начисленные баллы можно увидеть в приложении Альфа-Мобайл (можете провести операцию 1 гривну и проверить бонусный счет).
Alfa_Bank
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