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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6546654765486549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:54

  Alfa_Bank написав:Ivanhoe, подключение к программе происходит автоматически на протяжении 3-х рабочих дней после даты билинга. Баллы начинают насчитываться на 4-й рабочий день после даты билинга (то есть, с 26.12.2018 в вашем случае). Начисленные баллы можно увидеть в приложении Альфа-Мобайл (можете провести операцию 1 гривну и проверить бонусный счет).


А 22 разве не рабочий?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:59

  Ivanhoe написав:
  Alfa_Bank написав:Ivanhoe, подключение к программе происходит автоматически на протяжении 3-х рабочих дней после даты билинга. Баллы начинают насчитываться на 4-й рабочий день после даты билинга (то есть, с 26.12.2018 в вашем случае). Начисленные баллы можно увидеть в приложении Альфа-Мобайл (можете провести операцию 1 гривну и проверить бонусный счет).


А 22 разве не рабочий?

Дата билинга 19.12.18, она не учитывается. Первый рабочий день – 20 декабря, второй – 21 декабря, третий – 22 декабря, четвертый – 26 декабря.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:07

  Alfa_Bank написав:
  Ivanhoe написав:
  Alfa_Bank написав:Ivanhoe, подключение к программе происходит автоматически на протяжении 3-х рабочих дней после даты билинга. Баллы начинают насчитываться на 4-й рабочий день после даты билинга (то есть, с 26.12.2018 в вашем случае). Начисленные баллы можно увидеть в приложении Альфа-Мобайл (можете провести операцию 1 гривну и проверить бонусный счет).


А 22 разве не рабочий?

Дата билинга 19.12.18, она не учитывается. Первый рабочий день – 20 декабря, второй – 21 декабря, третий – 22 декабря, четвертый – 26 декабря.


Просто вы написали "на протяжении 3-х рабочих дней"

В общем от перевода карты из максимума в тревел пока только негативные впечатления. Мало того что пришлось больше 3 недель ждать РД, теперь ещё неделю надо ждать подключение программы. А там уже и конец декабря на горизонте с окончанием акции. Опять же с приветственными бонусами прокатили.

И интересно какую это операцию на 1 грн можно совершить для проверки подключения, если весь интернет банкинг не учавствует в программе?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:19

  Ivanhoe написав:
  Alfa_Bank написав:
Просто вы написали "на протяжении 3-х рабочих дней"

В общем от перевода карты из максимума в тревел пока только негативные впечатления. Мало того что пришлось больше 3 недель ждать РД, теперь ещё неделю надо ждать подключение программы. А там уже и конец декабря на горизонте с окончанием акции. Опять же с приветственными бонусами прокатили.

И интересно какую это операцию на 1 грн можно совершить для проверки подключения, если весь интернет банкинг не учавствует в программе?

Сожалению, однако такие условия перехода на новый тариф. Операция может быть на любую сумму от 1 грн. Надеюсь, в дальнейшем от данного продукта будут только приятные впечатления.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:28

  mephala написав:Вопрос офпреду.
При открытии новой карты в тарифе тревел при сумме покупок овер 25К за первые 60 дней выплачивается приветственный бонус 50К.
почему банк дискриминирует тех кто меняет тариф и не выплачивает этот бонус?
какой смысл в телодвижениях закрыл/открыл ?

mephala, добрый день. В случае перевыпуска карты со сменой условий, клиент не подписывает договор. В виду того, что согласно условий программы лояльности Альфа Travel, приветственные баллы путешественника начисляются единоразово за достижение определенного объема торговых операций и только в течение первых 60 дней после даты подписания клиентом договора, то по перевыпущенным на Travel договорам, приветственные баллы начисляться не будут.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:31

  Sagittarius написав:
  ol_zy написав:
  Vital2018 написав:Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн. (був борг по оплаті за опалення у розмірі 12300грн.). Кредитну картку я відразу заблокував, на гарячій лінії банку мені порекомендували звернутися з письмовою заявою у банк, я звернувся.
Сьогодні отримав відповідь від Альфа-Банку (підписана начальником відділу претензійної роботи Нікандрова О.І.), що для вирішення питання повернення платежу я маю звернутись з паспортом до КП "Київтеплоенерго".
Тобто Альфа-Банк неправомірно списав з моєї кредитної картки 12300грн., а тепер я сам повинен вирішувати проблему, яку банк мені створив. Так не повинно бути.
Ясно, що тепер я не хочу користуватись кредитною карткою цього банку і інформую всіх інших клієнтів про наявні технічні збої при оплаті комунальних платежів з кредитної картки Альфа-Банку, внаслідок чого можуть списуватись не ініційовані платником суми коштів.

коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит. Либо подавать в суд на мошенничество со стороны банка, не уверен что есть смысл при такой сумме, все равно долг придется со временем оплатить (или вы ждете, чтобы 3 года прошло?)

+ с 2019 года законом включено начисление пени за коммунальные долги. Хоть и через 30 дней после отправки вам претензии, но думаю, коммунальщики начнут начислять уже в 0:01 1.1.2019 и скажут претензия была отправлена еще в прошлом году. Так что банк вас спас от пени из-за какого-то своего криворукого фукционала, хотя все-равно это не оправдание.


Тут вопрос только в одном - Альфа-Банк вследствие каких-то сбоев списал с меня лишние деньги (12 тыс. грн. вместо 300 грн.). Хорошо, что это была комуналка, а если бы я покупал рубашку карточкой АЛьфа-Банка в интернете за 300грн., а с меня списалось 12 тыс. грн.? Теперь Альфа-Банк еще и % с комиссией мне начисляет по с его же вины долгу по кредитной карте в 12 тыс.грн. И свою же ошибку признавать не хотят. (
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