Додано: Чет 20 гру, 2018 16:59

wig написав: ol_zy написав: коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит. коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит.

Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.

Квартира хоть пострадавшего, или кому-то из родственников оплачивал? Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.Квартира хоть пострадавшего, или кому-то из родственников оплачивал?

Так самое прикольное в том, что меня попросили (девушка) заплатить эти 300 грн. за отопление (текущее начисление и немного долга за предыдущие периоды). СМС с кодом подтверждения пришла на 300грн. А Альфа-Банк с кредитной карточки списал 230,31 грн. текущей задолженности и 12 306,84 грн. прошлого долга за отопление (лимит кредитки - 60 000грн. мне сам АЛьфа-Банк поставил при выдаче зарплатной, типа входит в з/п проект, некоторые из моих сотрудников отказались от кредитки и мне следовало), теперь понятно владелей квартиры мне кроме 300грн. ничего возвращать не хочет - это мол не ее вина, она не просила оплачивать долг в 12 306 грн. (это для меня не маленькая сумма).Если бы в СМС было написано 12000 тыс грн., я бы не платил такой платеж.И вообще после решения ситуации в любом случае кредитную карту АЛьфа Банка закрою, платил раньше в Интернете (в т.ч. коммуналку) с карточек разных банков ни разу таких проблем не было. А тут банк сам провел платеж с моей карты без моего ведома на 12000 грн. и говорит мне идти разбираться в "Киевтеплоэнерго".Думаю написать еще раз писмьмо на Председателя Правления и в НБУ. Пусть покажут где я инициировал платеж на 12 306 грн.