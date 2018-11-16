RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6548654965506551>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:17

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
При наличии 2-х кредитных карт Экомаксимум (два разных счёта) максимальный кешбек по экобонусам будет 500 или 1000 грн на одном аккаунте podyaka.eko.com.ua?

Kevin, максимальная сумма выплат от Альфа-Банка будет 500 грн. в месяц на каждую карту.


Т.е. 1000 грн получается суммарно?
Kevin
 
Повідомлень: 97
З нами з: 24.09.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:26

Уважаемые форумчане, помогите разобраться с новой кредиткой :)

Открыл Максимум (MC Debit World) 23.11.2018. Правильно ли я понимаю, что мне нужно полностью погасить долг до 23.12 (включительно?), чтобы не платить 60 гривен за обслуживание? Верно ли, что 23 число каждого месяца - это моя расчётная дата и/или конец расчётного периода? Достаточно ли будет внести сумму задолженности P2P-переводом 23го (или 22го?) числа через МАБ -> Пополнить -> Другой картой или, к примеру, TAS2U?

Буду благодарен за ответы!
chel_v_valenkah
 
Повідомлень: 128
З нами з: 17.12.14
Подякував: 227 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:29

  Фантом написав:ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.


СМС сохранилась, дословно написано:

Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40

Зображення
Vital2018
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:46

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
При наличии 2-х кредитных карт Экомаксимум (два разных счёта) максимальный кешбек по экобонусам будет 500 или 1000 грн на одном аккаунте podyaka.eko.com.ua?

Kevin, максимальная сумма выплат от Альфа-Банка будет 500 грн. в месяц на каждую карту.


Т.е. 1000 грн получается суммарно?

Kevin, да.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:49

  Vital2018 написав:
  Фантом написав:ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.


СМС сохранилась, дословно написано:

Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40

Зображення

Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:57

  chel_v_valenkah написав:Уважаемые форумчане, помогите разобраться с новой кредиткой :)

Открыл Максимум (MC Debit World) 23.11.2018. Правильно ли я понимаю, что мне нужно полностью погасить долг до 23.12 (включительно?), чтобы не платить 60 гривен за обслуживание? Верно ли, что 23 число каждого месяца - это моя расчётная дата и/или конец расчётного периода? Достаточно ли будет внести сумму задолженности P2P-переводом 23го (или 22го?) числа через МАБ -> Пополнить -> Другой картой или, к примеру, TAS2U?

Буду благодарен за ответы!

1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек.
2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит
Stringer
 
Повідомлень: 8796
З нами з: 23.01.13
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:59

  wig написав:
  ol_zy написав:коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит.

Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи.
Квартира хоть пострадавшего, или кому-то из родственников оплачивал?


Так самое прикольное в том, что меня попросили (девушка) заплатить эти 300 грн. за отопление (текущее начисление и немного долга за предыдущие периоды). СМС с кодом подтверждения пришла на 300грн. А Альфа-Банк с кредитной карточки списал 230,31 грн. текущей задолженности и 12 306,84 грн. прошлого долга за отопление (лимит кредитки - 60 000грн. мне сам АЛьфа-Банк поставил при выдаче зарплатной, типа входит в з/п проект, некоторые из моих сотрудников отказались от кредитки и мне следовало), теперь понятно владелей квартиры мне кроме 300грн. ничего возвращать не хочет - это мол не ее вина, она не просила оплачивать долг в 12 306 грн. (это для меня не маленькая сумма).
Если бы в СМС было написано 12000 тыс грн., я бы не платил такой платеж.
И вообще после решения ситуации в любом случае кредитную карту АЛьфа Банка закрою, платил раньше в Интернете (в т.ч. коммуналку) с карточек разных банков ни разу таких проблем не было. А тут банк сам провел платеж с моей карты без моего ведома на 12000 грн. и говорит мне идти разбираться в "Киевтеплоэнерго".
Думаю написать еще раз писмьмо на Председателя Правления и в НБУ. Пусть покажут где я инициировал платеж на 12 306 грн.
Vital2018
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:04

  Alfa_Bank написав:
  Vital2018 написав:
  Фантом написав:ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.


СМС сохранилась, дословно написано:

Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40


Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.


ПОка не могу отправлять личных сообщений, пишет "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП".
Номер карточного счета (к которому привязана кредитная карта и с которого списали без моего согласия 12 306,84 грн.): 26259004944623
Vital2018
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:06

  Stringer написав:1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек.
2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит

Спасибо за ответы!

Не могли бы Вы также подсказать правильный (т.е. максимально быстрый и дешёвый) способ(ы) погашения кредитки?
chel_v_valenkah
 
Повідомлень: 128
З нами з: 17.12.14
Подякував: 227 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:11

  chel_v_valenkah написав:
  Stringer написав:1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек.
2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит

Спасибо за ответы!

Не могли бы Вы также подсказать правильный (т.е. максимально быстрый и дешёвый) способ(ы) погашения кредитки?

сэп, или п2п на пакетную карту, а с нее пополнение кредитки по номеру счета через маб
Stringer
 
Повідомлень: 8796
З нами з: 23.01.13
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6548654965506551>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, chel_v_valenkah, klug, kostya77, Lost, m_schedriviy, melkh і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
976 229575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 16:58
Чорний Ворон
А-Банк 1 ... 1114, 1115, 1116
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11151 1623210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 16:08
Искатель
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3323, 3324, 3325
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33243 4098431
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 15:41
newbie

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.