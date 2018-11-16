Уважаемые форумчане, помогите разобраться с новой кредиткой
Открыл Максимум (MC Debit World) 23.11.2018. Правильно ли я понимаю, что мне нужно полностью погасить долг до 23.12 (включительно?), чтобы не платить 60 гривен за обслуживание? Верно ли, что 23 число каждого месяца - это моя расчётная дата и/или конец расчётного периода? Достаточно ли будет внести сумму задолженности P2P-переводом 23го (или 22го?) числа через МАБ -> Пополнить -> Другой картой или, к примеру, TAS2U?
chel_v_valenkah написав:Уважаемые форумчане, помогите разобраться с новой кредиткой
Открыл Максимум (MC Debit World) 23.11.2018. Правильно ли я понимаю, что мне нужно полностью погасить долг до 23.12 (включительно?), чтобы не платить 60 гривен за обслуживание? Верно ли, что 23 число каждого месяца - это моя расчётная дата и/или конец расчётного периода? Достаточно ли будет внести сумму задолженности P2P-переводом 23го (или 22го?) числа через МАБ -> Пополнить -> Другой картой или, к примеру, TAS2U?
Буду благодарен за ответы!
1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек. 2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит
ol_zy написав:коммунальщики 100% не вернут по вашему заявлению, т.к. у вас долг. Тут как вариант писать в банк запрос на возврат в связи с мошеннической операцией, но это может быть платно и, если не вернут, то оплату снимут с вас, хотя платеж был внутренний, может и прокатит.
Платно когда разборки через МПС. А здесь же вообще списали в Альфа-онлайн, это как я понимаю, МАБ? Выходит деньги просто списаны со счета мимо карточки, попробуй докажи. Квартира хоть пострадавшего, или кому-то из родственников оплачивал?
Так самое прикольное в том, что меня попросили (девушка) заплатить эти 300 грн. за отопление (текущее начисление и немного долга за предыдущие периоды). СМС с кодом подтверждения пришла на 300грн. А Альфа-Банк с кредитной карточки списал 230,31 грн. текущей задолженности и 12 306,84 грн. прошлого долга за отопление (лимит кредитки - 60 000грн. мне сам АЛьфа-Банк поставил при выдаче зарплатной, типа входит в з/п проект, некоторые из моих сотрудников отказались от кредитки и мне следовало), теперь понятно владелей квартиры мне кроме 300грн. ничего возвращать не хочет - это мол не ее вина, она не просила оплачивать долг в 12 306 грн. (это для меня не маленькая сумма). Если бы в СМС было написано 12000 тыс грн., я бы не платил такой платеж. И вообще после решения ситуации в любом случае кредитную карту АЛьфа Банка закрою, платил раньше в Интернете (в т.ч. коммуналку) с карточек разных банков ни разу таких проблем не было. А тут банк сам провел платеж с моей карты без моего ведома на 12000 грн. и говорит мне идти разбираться в "Киевтеплоэнерго". Думаю написать еще раз писмьмо на Председателя Правления и в НБУ. Пусть покажут где я инициировал платеж на 12 306 грн.
Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.
ПОка не могу отправлять личных сообщений, пишет "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП". Номер карточного счета (к которому привязана кредитная карта и с которого списали без моего согласия 12 306,84 грн.): 26259004944623
Stringer написав:1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек. 2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит
Спасибо за ответы!
Не могли бы Вы также подсказать правильный (т.е. максимально быстрый и дешёвый) способ(ы) погашения кредитки?
Stringer написав:1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек. 2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит
Спасибо за ответы!
Не могли бы Вы также подсказать правильный (т.е. максимально быстрый и дешёвый) способ(ы) погашения кредитки?
сэп, или п2п на пакетную карту, а с нее пополнение кредитки по номеру счета через маб