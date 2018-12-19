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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6548654965506551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:12

  chel_v_valenkah написав:
  Stringer написав:1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек.
2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит

Спасибо за ответы!

Не могли бы Вы также подсказать правильный (т.е. максимально быстрый и дешёвый) способ(ы) погашения кредитки?


Бросать деньги прямо на счет по реквизитам, можно еще завести депо в Альфе со свободным снятием и гасить задолженность с него.
antey718
 
Повідомлень: 194
З нами з: 03.08.13
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  #<1 ... 6548654965506551
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