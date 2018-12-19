chel_v_valenkah написав:Stringer написав:1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек.
2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит
Спасибо за ответы!
Не могли бы Вы также подсказать правильный (т.е. максимально быстрый и дешёвый) способ(ы) погашения кредитки?
Бросать деньги прямо на счет по реквизитам, можно еще завести депо в Альфе со свободным снятием и гасить задолженность с него.