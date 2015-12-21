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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6548654965506551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:12

  chel_v_valenkah написав:
  Stringer написав:1. по дате - да, 23 число ваша расчетная дата, чтобы не платить абонку нужно все текущие траты в месяце гасить до 23 числа. + через одну рд нужно добавлять к сумме долга пару десяток копеек.
2. не достаточно, п2п идет от двух до пяти рабочих дней, поэтому по п2п никто кредитки не гасит

Спасибо за ответы!

Не могли бы Вы также подсказать правильный (т.е. максимально быстрый и дешёвый) способ(ы) погашения кредитки?


Бросать деньги прямо на счет по реквизитам, можно еще завести депо в Альфе со свободным снятием и гасить задолженность с него.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:42

  Stringer написав:
  chel_v_valenkah написав:Не могли бы Вы также подсказать правильный (т.е. максимально быстрый и дешёвый) способ(ы) погашения кредитки?

сэп, или п2п на пакетную карту, а с нее пополнение кредитки по номеру счета через маб

Ага, по СЭП понятно (как указано в реквизитах, через транзитный счёт, верно?).

А вот по варианту с пакетной картой можете рассказать подробнее? У меня Platinum Black (+ Доходный сейф с деньгами). Просто в МАБ на кредитке нажать Пополнить -> Пакет Платинум Блэк - это не то? Нужно где-то в другом месте пополнять именно по номеру счёта (2625...)?
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:50

chel_v_valenkah
МАБ- платежи и переводы- платежи и переводы- клиенту Альфа- по № счета (свои реквизиты КК). Создать шаблон, подписать понятно. Регламент отправки 10-14-17. В последний день рекомендую до 10 или до 14-00.
Доходного нет. Использую снятие с Сбер. счета.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:17

  Vital2018 написав:Вот это и есть риски платежей с карточек АЛьфа-Банка через интернет-банкинг - как потом доказать какой платеж и на какую сумму ты инициировал?

Да уж. Лучше в сторонних сервисах платить, тогда банк выпустивший карту, не заинтересован нас дурить.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:34

Re: Альфа-Банк

Люди подскажите, что-то поменялось в пакете Ультра после платных смс?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:36

  freelanc написав:Люди подскажите, что-то поменялось в пакете Ультра после платных смс?

ничего
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:44

Шановне товариство!
Намагаюсь закинути кошти з Ультри на Ощадний депозит.
Другий вечір не дає зробити.
Видає - "Сервіс тимчасово недоступний".
0800 нічим допомогти не може, радить спілкуватись з ботом вайберу чи телеграму :evil:
В чому може бути проблема?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:49

  V2 написав:Шановне товариство!
Намагаюсь закинути кошти з Ультри на Ощадний депозит.
Другий вечір не дає зробити.
Видає - "Сервіс тимчасово недоступний".
0800 нічим допомогти не може, радить спілкуватись з ботом вайберу чи телеграму :evil:
В чому може бути проблема?


в опервремя стараться проводить операции.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:53

VLADPn
Раніше працювало без проблем в будь-який зручний час :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:08

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Другий вечір

стараться делать в опервремя :)
и никада не делать с 19:30 до 20:30 и дето с 22:00 до 1:00 - закрытие/открытие дня у Алки :)
А новый процессинг вааще очень нежный, наверное там часовой механизЬм на микронных шестерёнках :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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