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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6549655065516552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:39

  Alfa_Bank написав:
  Vital2018 написав:
  Фантом написав:ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.


СМС сохранилась, дословно написано:

Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40

Зображення

Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.

А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000..... :? после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:42

  Vital2018 написав:
  Фантом написав:ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.


СМС сохранилась, дословно написано:

Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40

Зображення

..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:33

  -VICTOR- написав:
  Vital2018 написав:
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..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???

Да что угодно - например снятие со сбера или со сдох-сейфа. Оно то шло через 39 минут. Вам то это зачем?
Flamingo
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