Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:39
Alfa_Bank написав: Vital2018 написав: Фантом написав: ol_zy
Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у
Vital2018
и что там написано.
СМС сохранилась, дословно написано:
Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40
Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.
А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000.....
после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:42
Vital2018 написав: Фантом написав: ol_zy
Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у
Vital2018
и что там написано.
СМС сохранилась, дословно написано:
Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40
..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???
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-VICTOR-
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:33
Да что угодно - например снятие со сбера или со сдох-сейфа. Оно то шло через 39 минут. Вам то это зачем?
Flamingo
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:31
Flamingo написав:
Да что угодно - например снятие со сбера или со сдох-сейфа. Оно то шло через 39 минут. Вам то это зачем?
Операции месяц назад, а сыр бор поднят через месяц.
Ratatui
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:31
Flamingo написав:
Да что угодно - например снятие со сбера или со сдох-сейфа. Оно то шло через 39 минут. Вам то это зачем?
Операции месяц назад, а сыр бор поднят сейчас.
Ratatui
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:41
Ratatui Надо разобраться. Тема очень интересная.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:28
Ratatui написав:
Операции месяц назад, а сыр бор поднят сейчас.
ну так сначала попытка решить с банком напрямую, пока запрос, а потом ответ и больше месяца может уйти.
ol_zy
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