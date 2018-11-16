Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.
А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000..... после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .
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Alfa_Bank написав:Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.
ПОка не могу отправлять личных сообщений, пишет "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП". Номер карточного счета (к которому привязана кредитная карта и с которого списали без моего согласия 12 306,84 грн.): 26259004944623
Vital2018, доброе утро. Посмотрю, что можно сделать.