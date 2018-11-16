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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6549655065516552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:39

  Alfa_Bank написав:
  Vital2018 написав:
  Фантом написав:ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.


СМС сохранилась, дословно написано:

Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40

Зображення

Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.

А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000..... :? после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:42

  Vital2018 написав:
  Фантом написав:ol_zy Кстати да, при подтверждении платежа в СМС есть сумма этого платежа.
Интересно, сохранилась та СМС у Vital2018 и что там написано.


СМС сохранилась, дословно написано:

Kod 5479; Popolneniye
scheta Kievteploenergo.
300.15 UAH; Deistvuyet
do: 16.11.2018 21:17:40

Зображення

..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:33

  -VICTOR- написав:
  Vital2018 написав:
Зображення

..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???

Да что угодно - например снятие со сбера или со сдох-сейфа. Оно то шло через 39 минут. Вам то это зачем?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:31

  Flamingo написав:
  -VICTOR- написав:
  Vital2018 написав:
Зображення

..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???

Да что угодно - например снятие со сбера или со сдох-сейфа. Оно то шло через 39 минут. Вам то это зачем?


Операции месяц назад, а сыр бор поднят через месяц.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:31

  Flamingo написав:
  -VICTOR- написав:
  Vital2018 написав:
Зображення

..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???

Да что угодно - например снятие со сбера или со сдох-сейфа. Оно то шло через 39 минут. Вам то это зачем?


Операции месяц назад, а сыр бор поднят сейчас.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:41

Ratatui Надо разобраться. Тема очень интересная.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:28

  Ratatui написав:
  Flamingo написав:
  Vital2018 написав:
Зображення
  -VICTOR- написав:..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???

Да что угодно - например снятие со сбера или со сдох-сейфа. Оно то шло через 39 минут. Вам то это зачем?


Операции месяц назад, а сыр бор поднят сейчас.

ну так сначала попытка решить с банком напрямую, пока запрос, а потом ответ и больше месяца может уйти.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:13

  Vital2018 написав:
  Alfa_Bank написав:Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.


ПОка не могу отправлять личных сообщений, пишет "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП".
Номер карточного счета (к которому привязана кредитная карта и с которого списали без моего согласия 12 306,84 грн.): 26259004944623

Vital2018, доброе утро. Посмотрю, что можно сделать.
Alfa_Bank
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