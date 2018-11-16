Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.
А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000..... после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .
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Alfa_Bank написав:Vital2018, предоставьте, пожалуйста, в личном сообщении номер карточного счета, чтоб я смогла проанализировать ситуацию.
ПОка не могу отправлять личных сообщений, пишет "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП". Номер карточного счета (к которому привязана кредитная карта и с которого списали без моего согласия 12 306,84 грн.): 26259004944623
Vital2018, доброе утро. Посмотрю, что можно сделать.
..а что там за СМС ниже ?) с кодом 3566 ? "зняття..." ???
Вот выписка с операциями от 16.11.2018, как видно в СМС от Альфа-Банка от 20:47 указан платеж на Киевтеплоэнерго в размере 300.15 грн., а с моей кредитной карты в 20:47 Альфа-Банк списал (безосновательно!) два платежа на Киевтеплоэнерго в размере 230,31грн. и 12 306,84 грн. Я карточку сразу заблокировал, заявление в Банк написал 19.11.2018 чтобы мне вернули 12 306,84 грн., 19.12.2018 в отделении Банка мне распечатали ответ от 14.12.2018, где АЛьфа Банк написал мне идти и разбираться с "Киевтеплоэнерго". Платежи в другое время прошли нормально, они отношения к делу не имеют. Смотрите в выписке операции от 20:47.
А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000..... после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .[/quote]
Я думал мне без вопросов вернут деньги - ведь явная ошибка Альфа-Банка, я подтвердил платеж в 300грн., а списали с кредитной карточки больше 12тыс.грн.! Теерь еще Альфа-Банк начисляет мне % и комиссии по остатку кредита на карточке. Вот что нашел по законодательству: Згідно із пунктом 37.2 статті 37 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у разі ініціації неналежного переказу з рахунка неналежного платника з вини ініціатора переказу, що не є платником, емітент зобов'язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей за рахунок власних коштів, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний день, починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними. Відповідно до п. 8 та п. 9 Розділу VI Постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 року «Про здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів»: «Емітент у разі здійснення помилкового або неналежного переказу, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися, після виявлення помилки негайно відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції» Відповідно до статті 1073 ЦК України у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 223 від 30 квітня 2010 року банку разі здійснення не дозволеної або некоректно виконаної платіжної операції, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися або які були виконані некоректно, негайно відшкодовує платнику суму такої операції та, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.
Вот что ответил АЛьфа-Банк (какой подтверждающий оплату документ если я 12 306,84грн. не платил?!):