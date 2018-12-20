Vital2018
Пока в Альфе не найдут кто крайний вам явно ничего не вернут. На законы и постановления у нас все чихают.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:35
Vital2018
Пока в Альфе не найдут кто крайний вам явно ничего не вернут. На законы и постановления у нас все чихают.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:36
А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000..... после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .[/quote]
Я думал мне без вопросов вернут деньги - ведь явная ошибка Альфа-Банка, я подтвердил платеж в 300грн., а списали с кредитной карточки больше 12тыс.грн.! Теерь еще Альфа-Банк начисляет мне % и комиссии по остатку кредита на карточке.
Вот что нашел по законодательству:
Згідно із пунктом 37.2 статті 37 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у разі ініціації неналежного переказу з рахунка неналежного платника з вини ініціатора переказу, що не є платником, емітент зобов'язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей за рахунок власних коштів, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний день, починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними.
Відповідно до п. 8 та п. 9 Розділу VI Постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 року «Про здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів»: «Емітент у разі здійснення помилкового або неналежного переказу, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися, після виявлення помилки негайно відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції»
Відповідно до статті 1073 ЦК України у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 223 від 30 квітня 2010 року банку разі здійснення не дозволеної або некоректно виконаної платіжної операції, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися або які були виконані некоректно, негайно відшкодовує платнику суму такої операції та, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.
Вот что ответил АЛьфа-Банк (какой подтверждающий оплату документ если я 12 306,84грн. не платил?!):
Vital2018, в ситуации разбираюсь. О результате обязательно сообщу.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:40
самый простой способ это погашать кредитку с ощадного (на нем и излишки можно хранить если вас устраивает 12%).
просто заходите внутрь кредитки и нажимаете кнопку "пополнить" выбрав в открывшемся меню "депозит". общая рекомендация гасить так долг до 17-00 в РД но у меня прокатывало и после 18 погасить. но реальный дедлайн если гасить таким способом пока неизвестен.
а как закинуть на ощадный то уже сами выбирайте способ. я лично закидываю в банкомате на пакетную карту а потом в МАБе пополняю ощадный с пакетной карты.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:43
Re: Альфа-Банк
Вопрос к офпреду
1) какой крайний срок гашения кредитки если делать СЕП с пакетной карты на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО
2) какой крайний срок гашения кредитки если через менб погасить с ощадного на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО
3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня без наличия карты (по номеру счета или карты)
4) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня при наличии карты (если запихнуть ее в банкомат)
ЗЫ
мы знаем что гарантированно нужно гасить за день до РКО что бы не влететь но меня интересует когда операции будут проведены в этот же день а не на следующий
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 гру, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:50
Vital2018
Вы бы хоть пояснили в двух словах - почему не хотите платить за тепло. А то как-то посочувствовать вам не получается от слова совсем...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:52
ОфПред на все ваши вопросы ответит: за 5 дней до срока погашения
А если вас таки серьёзно интересую ответы на эти вопросы, то сделайте 4..5 тестовых платежей по всем запрашиваемым вами каналам и проверьте по выписке как они зашли.
Все это уже мильён раз обсуждалось здесь на ветке, но гарантии на текущий момент никто не даст. За 3 опердня - эт харантирована
Мои рекомендации
1. 16:59 в РД
2. 16:59 в РД
3. не знаю, обычно такое офлайн-пополнение проводится по счету в +30мин в опервремя, но для Пакетной карты это не нужно
4. онлайн, т.е. вставив карту в АТМ - 21:59. Это изменение авторизац остатка по Пакетной. Там не нужна проводка по счету, которая будет на сл. опердень
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:00
меня интересует регламент проведения платежей в банке. а эта инфа должна быть в распоряжении у офпреда.
это как задавали вопрос с регламентов зачисления денег на депозит. мы спросили - нам его предоставили. тут так само - регламент есть, его не может не быть
и ваши рекомендации это хорошо но хотелось бы знать какой регламент у банка.
например пункт 2 я делал в 18-20 и прокатывало погаситься этим же днем. значит дедлайн не 16-59.
пункт 3 например если сделать после 19-00 то деньги ставали доступны после 22-00 а не в течении 10-20 минут. причем эксперимент проводился не раз.
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