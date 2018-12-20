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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 6550655165526553 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 939 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 154 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 147 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 261 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 181 Всього голосів : 939 Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:35 Vital2018



Пока в Альфе не найдут кто крайний вам явно ничего не вернут. На законы и постановления у нас все чихают. Ratatui

Повідомлень: 6395 З нами з: 30.11.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:36 Vital2018 написав: СМС сохранилась, дословно написано:



СМС сохранилась, дословно написано:



А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000..... после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .[/quote]



Я думал мне без вопросов вернут деньги - ведь явная ошибка Альфа-Банка, я подтвердил платеж в 300грн., а списали с кредитной карточки больше 12тыс.грн.! Теерь еще Альфа-Банк начисляет мне % и комиссии по остатку кредита на карточке.

Вот что нашел по законодательству:

Згідно із пунктом 37.2 статті 37 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у разі ініціації неналежного переказу з рахунка неналежного платника з вини ініціатора переказу, що не є платником, емітент зобов'язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей за рахунок власних коштів, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний день, починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними.

Відповідно до п. 8 та п. 9 Розділу VI Постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 року «Про здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів»: «Емітент у разі здійснення помилкового або неналежного переказу, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися, після виявлення помилки негайно відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції»

Відповідно до статті 1073 ЦК України у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 223 від 30 квітня 2010 року банку разі здійснення не дозволеної або некоректно виконаної платіжної операції, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися або які були виконані некоректно, негайно відшкодовує платнику суму такої операції та, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.



Вот что ответил АЛьфа-Банк (какой подтверждающий оплату документ если я 12 306,84грн. не платил?!):



[/quote]

Vital2018, в ситуации разбираюсь. О результате обязательно сообщу. А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000.....после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .[/quote]Я думал мне без вопросов вернут деньги - ведь явная ошибка Альфа-Банка, я подтвердил платеж в 300грн., а списали с кредитной карточки больше 12тыс.грн.! Теерь еще Альфа-Банк начисляет мне % и комиссии по остатку кредита на карточке.Вот что нашел по законодательству:Згідно із пунктом 37.2 статті 37 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними.Відповідно до п. 8 та п. 9 Розділу VI Постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 року «Про здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів»: «після виявлення помилкиВідповідно до статті 1073 ЦК України у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові,або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахункаабо належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.Відповідно до пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 223 від 30 квітня 2010 року банку разі здійснення не дозволеної абота, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.Вот что ответил АЛьфа-Банк (какой подтверждающий оплату документ если я 12 306,84грн. не платил?!):[/quote]Vital2018, в ситуации разбираюсь. О результате обязательно сообщу. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 5354 З нами з: 18.02.13 Подякував: 45 раз. Подякували: 418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:40 chel_v_valenkah написав: А вот по варианту с пакетной картой можете рассказать подробнее? У меня Platinum Black (+ Доходный сейф с деньгами). Просто в МАБ на кредитке нажать Пополнить -> Пакет Платинум Блэк - это не то? Нужно где-то в другом месте пополнять именно по номеру счёта (2625...)? А вот по варианту с пакетной картой можете рассказать подробнее? У меня Platinum Black (+ Доходный сейф с деньгами). Просто в МАБ на кредитке нажать Пополнить -> Пакет Платинум Блэк - это не то? Нужно где-то в другом месте пополнять именно по номеру счёта (2625...)?

самый простой способ это погашать кредитку с ощадного (на нем и излишки можно хранить если вас устраивает 12%).

просто заходите внутрь кредитки и нажимаете кнопку "пополнить" выбрав в открывшемся меню "депозит". общая рекомендация гасить так долг до 17-00 в РД но у меня прокатывало и после 18 погасить. но реальный дедлайн если гасить таким способом пока неизвестен.

а как закинуть на ощадный то уже сами выбирайте способ. я лично закидываю в банкомате на пакетную карту а потом в МАБе пополняю ощадный с пакетной карты. самый простой способ это погашать кредитку с ощадного (на нем и излишки можно хранить если вас устраивает 12%).просто заходите внутрь кредитки и нажимаете кнопку "пополнить" выбрав в открывшемся меню "депозит". общая рекомендация гасить так долг до 17-00 в РД но у меня прокатывало и после 18 погасить. но реальный дедлайн если гасить таким способом пока неизвестен.а как закинуть на ощадный то уже сами выбирайте способ. я лично закидываю в банкомате на пакетную карту а потом в МАБе пополняю ощадный с пакетной карты. mephala Повідомлень: 3888 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:43 Re: Альфа-Банк Вопрос к офпреду

1) какой крайний срок гашения кредитки если делать СЕП с пакетной карты на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО

2) какой крайний срок гашения кредитки если через менб погасить с ощадного на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО

3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня без наличия карты (по номеру счета или карты)

4) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня при наличии карты (если запихнуть ее в банкомат)



ЗЫ

мы знаем что гарантированно нужно гасить за день до РКО что бы не влететь но меня интересует когда операции будут проведены в этот же день а не на следующий Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 гру, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 3888 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:50 Vital2018

Вы бы хоть пояснили в двух словах - почему не хотите платить за тепло. А то как-то посочувствовать вам не получается от слова совсем... Вы бы хоть пояснили в двух словах - почему не хотите платить за тепло. А то как-то посочувствовать вам не получается от слова совсем... Vorlon Повідомлень: 6236 З нами з: 14.06.13 Подякував: 341 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:52 mephala написав: Вопрос к офпреду

1) какой крайний срок гашения кредитки если делать СЕП с пакетной карты на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО

2) какой крайний срок гашения кредитки если через менб погасить с ощадного на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО

3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня без наличия карты (по номеру счета или карты)

4) 3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня при наличии карты (если запихнуть ее в банкомат)



ЗЫ

мы знаем что гарантированно нужно гасить за день до РКО что бы не влететь но меня интересует когда операции будут проведены в этот же день а не на следующий Вопрос к офпреду1) какой крайний срок гашения кредитки если делать СЕП с пакетной карты на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО2) какой крайний срок гашения кредитки если через менб погасить с ощадного на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня без наличия карты (по номеру счета или карты)4) 3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня при наличии карты (если запихнуть ее в банкомат)ЗЫмы знаем что гарантированно нужно гасить за день до РКО что бы не влететь но меня интересует когда операции будут проведены в этот же день а не на следующий

ОфПред на все ваши вопросы ответит: за 5 дней до срока погашения

А если вас таки серьёзно интересую ответы на эти вопросы, то сделайте 4..5 тестовых платежей по всем запрашиваемым вами каналам и проверьте по выписке как они зашли.

Все это уже мильён раз обсуждалось здесь на ветке, но гарантии на текущий момент никто не даст. За 3 опердня - эт харантирована

Мои рекомендации

1. 16:59 в РД

2. 16:59 в РД

3. не знаю, обычно такое офлайн-пополнение проводится по счету в +30мин в опервремя, но для Пакетной карты это не нужно

4. онлайн, т.е. вставив карту в АТМ - 21:59. Это изменение авторизац остатка по Пакетной. Там не нужна проводка по счету, которая будет на сл. опердень ОфПред на все ваши вопросы ответит: за 5 дней до срока погашенияА если вас таки серьёзно интересую ответы на эти вопросы, то сделайте 4..5 тестовых платежей по всем запрашиваемым вами каналам и проверьте по выписке как они зашли.Все это уже мильён раз обсуждалось здесь на ветке, но гарантии на текущий момент никто не даст. За 3 опердня - эт харантированаМои рекомендации1. 16:59 в РД2. 16:59 в РД3. не знаю, обычно такое офлайн-пополнение проводится по счету в +30мин в опервремя, но для Пакетной карты это не нужно4. онлайн, т.е. вставив карту в АТМ - 21:59. Это изменение авторизац остатка по Пакетной. Тампроводка по счету, которая будет на сл. опердень ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26821 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2138 раз. Подякували: 3087 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:00 clientage написав: mephala написав: Вопрос к офпреду

1) какой крайний срок гашения кредитки если делать СЕП с пакетной карты на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО

2) какой крайний срок гашения кредитки если через менб погасить с ощадного на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО

3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня без наличия карты (по номеру счета или карты)

4) 3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня при наличии карты (если запихнуть ее в банкомат)



ЗЫ

мы знаем что гарантированно нужно гасить за день до РКО что бы не влететь но меня интересует когда операции будут проведены в этот же день а не на следующий Вопрос к офпреду1) какой крайний срок гашения кредитки если делать СЕП с пакетной карты на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО2) какой крайний срок гашения кредитки если через менб погасить с ощадного на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня без наличия карты (по номеру счета или карты)4) 3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня при наличии карты (если запихнуть ее в банкомат)ЗЫмы знаем что гарантированно нужно гасить за день до РКО что бы не влететь но меня интересует когда операции будут проведены в этот же день а не на следующий

ОфПред на все ваши вопросы ответит: за 5 дней до срока погашения

А если вас таки серьёзно интересую ответы на эти вопросы, то сделайте 4..5 тестовых платежей по всем запрашиваемым вами каналам и проверьте по выписке как они зашли.

Все это уже мильён раз обсуждалось здесь на ветке, но гарантии на текущий момент никто не даст. За 3 опердня - эт харантирована ОфПред на все ваши вопросы ответит: за 5 дней до срока погашенияА если вас таки серьёзно интересую ответы на эти вопросы, то сделайте 4..5 тестовых платежей по всем запрашиваемым вами каналам и проверьте по выписке как они зашли.Все это уже мильён раз обсуждалось здесь на ветке, но гарантии на текущий момент никто не даст. За 3 опердня - эт харантирована

меня интересует регламент проведения платежей в банке. а эта инфа должна быть в распоряжении у офпреда.

это как задавали вопрос с регламентов зачисления денег на депозит. мы спросили - нам его предоставили. тут так само - регламент есть, его не может не быть

и ваши рекомендации это хорошо но хотелось бы знать какой регламент у банка. меня интересует регламент проведения платежей в банке. а эта инфа должна быть в распоряжении у офпреда.это как задавали вопрос с регламентов зачисления денег на депозит. мы спросили - нам его предоставили. тут так само - регламент есть, его не может не бытьи ваши рекомендации это хорошо но хотелось бы знать какой регламент у банка. mephala Повідомлень: 3888 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6550655165526553 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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