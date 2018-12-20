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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:38
wig написав: Vorlon написав:Vital2018
Вы бы хоть пояснили в двух словах - почему не хотите платить за тепло. А то как-то посочувствовать вам не получается от слова совсем...
Почитали бы ветку.
Пострадавшего попросили заплатить за тепло. Квартира вообще не его.
Да и нам, тут, на банковской ветке, важно не почему знакомая форумчанина не платит за тепло, а почему в My-Alfabank возможно выполнить перевод, не инициированный владельцем счета.
Нас бы интересовало ровно то же самое, даже если бы это была его квартира.
Но, в порядке уточнения: а что, ответ именно такой и пришёл, без подписи?
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:01
..прям детектив какой то......ну что -ждем пока Оф.пред разберется и даст ответ .
Но если списание прошло без инициативы плательщика - то ответ Аллы " иди сам в теплоэнерго и разбирайся.." ой какой нехороший , если платеж не подтверждался - то "разбираться " с теплоэнерго должен банк , а не посылать клиента .
Там какие то мото платежи что ли ?...но как под один пароль можно два платежа провести я все равно не понимаю.....хотя , в Портомэ например две квитанции разных контор выбранных к оплате -так же подтверждается одним паролем , а списывается два платежа . Если квитанций три -то три платежа автоматом идут , хотя подтверждается одним паролем , но в СМС указана общая сумма платежа. Там видимо что-то похожее произошло...
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08
Добрый день. Могу предположить,что были подобные вопросы,но все же.
1. Как правильно воспользоваться бонусом за пополнение? Вот мне ни смс,ни на имейл не было предложения. Но было на Вайбер. Я могу участвовать? Если да,то как выполнить дальнейшие условия? В приложении я должен на карт.счету иметь 160грн.и сделать через него же 2 платежа на моб.номера телефона? Как я узнаю,что все прошло и я выполнил все условия?
2.Предложение по 8ми транзакциям и +1% к депозиту. Как это работает? Я делаю 8 транзакций,они проходят по выписке и затем могу в отделение банка просить прибавки к вкладу? И сумма для открытия должна быть не менее 50000?
Если офиц.сотрудник ответит буду рад. Если знающие люди подскажут также буду благодарен.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:11
Alfa_Bank написав:
Vital2018, в ситуации разбираюсь. О результате обязательно сообщу.
Ситуация слишком неадекватная, поэтому хотелось бы, чтобы вы не только помогли разобраться жалобщику, но и проинформировали форумчан - как такое могло произойти в принципе, и что сделано для того, чтобы альфабанк впредь не мог безакцептно списать с клиента маба средства в пользу третих лиц, и не перекладывал решения своих косяков на клиента.
Заранее благодарен
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:21
-VICTOR- написав:
если платеж не подтверждался - то "разбираться " с теплоэнерго должен банк , а не посылать клиента .
Там какие то мото платежи что ли ?...но как под один пароль можно два платежа провести я все равно не понимаю.....хотя , в Портомэ например две квитанции разных контор выбранных к оплате -так же подтверждается одним паролем , а списывается два платежа . Если квитанций три -то три платежа автоматом идут , хотя подтверждается одним паролем , но в СМС указана общая сумма платежа. Там видимо что-то похожее произошло...
Тот долг он Киевтеплоэнерго от Киевэнерго приехал.
И платежи на него на другой счет принимают. По этому и две отдельные суммы.
Раньше помнится МАБ вообще не давал править сумму платежа, только то что требовал поставщик предлагалось оплатить.
Сейчас видать улучшили, но что то как обычно пошло не так. )
Киевтеплоэнерго тут вообще ни причем и возвращать ничего естественно не будет.
Если же клиент добьется от банка компенсации, то может получить неплохую выгоду.
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