..прям детектив какой то......ну что -ждем пока Оф.пред разберется и даст ответ . Но если списание прошло без инициативы плательщика - то ответ Аллы " иди сам в теплоэнерго и разбирайся.." ой какой нехороший , если платеж не подтверждался - то "разбираться " с теплоэнерго должен банк , а не посылать клиента . Там какие то мото платежи что ли ?...но как под один пароль можно два платежа провести я все равно не понимаю.....хотя , в Портомэ например две квитанции разных контор выбранных к оплате -так же подтверждается одним паролем , а списывается два платежа . Если квитанций три -то три платежа автоматом идут , хотя подтверждается одним паролем , но в СМС указана общая сумма платежа. Там видимо что-то похожее произошло...
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Добрый день. Могу предположить,что были подобные вопросы,но все же. 1. Как правильно воспользоваться бонусом за пополнение? Вот мне ни смс,ни на имейл не было предложения. Но было на Вайбер. Я могу участвовать? Если да,то как выполнить дальнейшие условия? В приложении я должен на карт.счету иметь 160грн.и сделать через него же 2 платежа на моб.номера телефона? Как я узнаю,что все прошло и я выполнил все условия?
2.Предложение по 8ми транзакциям и +1% к депозиту. Как это работает? Я делаю 8 транзакций,они проходят по выписке и затем могу в отделение банка просить прибавки к вкладу? И сумма для открытия должна быть не менее 50000?
Если офиц.сотрудник ответит буду рад. Если знающие люди подскажут также буду благодарен.
Alfa_Bank написав:Vital2018, в ситуации разбираюсь. О результате обязательно сообщу.
Ситуация слишком неадекватная, поэтому хотелось бы, чтобы вы не только помогли разобраться жалобщику, но и проинформировали форумчан - как такое могло произойти в принципе, и что сделано для того, чтобы альфабанк впредь не мог безакцептно списать с клиента маба средства в пользу третих лиц, и не перекладывал решения своих косяков на клиента. Заранее благодарен
-VICTOR- написав: если платеж не подтверждался - то "разбираться " с теплоэнерго должен банк , а не посылать клиента . Там какие то мото платежи что ли ?...но как под один пароль можно два платежа провести я все равно не понимаю.....хотя , в Портомэ например две квитанции разных контор выбранных к оплате -так же подтверждается одним паролем , а списывается два платежа . Если квитанций три -то три платежа автоматом идут , хотя подтверждается одним паролем , но в СМС указана общая сумма платежа. Там видимо что-то похожее произошло...
Тот долг он Киевтеплоэнерго от Киевэнерго приехал. И платежи на него на другой счет принимают. По этому и две отдельные суммы.
Раньше помнится МАБ вообще не давал править сумму платежа, только то что требовал поставщик предлагалось оплатить. Сейчас видать улучшили, но что то как обычно пошло не так. ) Киевтеплоэнерго тут вообще ни причем и возвращать ничего естественно не будет. Если же клиент добьется от банка компенсации, то может получить неплохую выгоду.
_PORT_UA написав:Добрый день. Могу предположить,что были подобные вопросы,но все же. 1. Как правильно воспользоваться бонусом за пополнение? Вот мне ни смс,ни на имейл не было предложения. Но было на Вайбер. Я могу участвовать? Если да,то как выполнить дальнейшие условия? В приложении я должен на карт.счету иметь 160грн.и сделать через него же 2 платежа на моб.номера телефона? Как я узнаю,что все прошло и я выполнил все условия?
2.Предложение по 8ми транзакциям и +1% к депозиту. Как это работает? Я делаю 8 транзакций,они проходят по выписке и затем могу в отделение банка просить прибавки к вкладу? И сумма для открытия должна быть не менее 50000?
Если офиц.сотрудник ответит буду рад. Если знающие люди подскажут также буду благодарен.
PORT_UA, добрый день. 1. Смс на вайбер подходит. После получения смс, необходимо выполнить 1 успешную операцию пополнения мобильного через приложение Альфа-Мобайл на сумму не менее 80 грн. (получаете кешбек 20 грн., если операция одна), выполнить вторую успешную операцию пополнения мобильного через приложение Альфа-Мобайл на сумму не менее 80 грн. (получаете кешбек 50 грн., если операций две). Это должны быть первые успешные операции по переводу денежных средств с любого карточного счета через Альфа-Мобайл, что инициированы после получения уведомления на вайбер. Вознаграждение будет выплачено до конца декабря. 2. Все верно, проводите до 26.12.2018 8 операций по карте и можете оформить акционный депозит.
mephala написав:Вопрос к офпреду 1) какой крайний срок гашения кредитки если делать СЕП с пакетной карты на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО 2) какой крайний срок гашения кредитки если через менб погасить с ощадного на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО 3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня без наличия карты (по номеру счета или карты) 4) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня при наличии карты (если запихнуть ее в банкомат)
ЗЫ мы знаем что гарантированно нужно гасить за день до РКО что бы не влететь но меня интересует когда операции будут проведены в этот же день а не на следующий
mephala написав:Вопрос к офпреду 1) какой крайний срок гашения кредитки если делать СЕП с пакетной карты на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО 2) какой крайний срок гашения кредитки если через МАБ погасить с ощадного на кредитку что бы провелось этим же днем и не влететь на РКО 3) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня без наличия карты (по номеру счета или карты) 4) какое граничное время пополнения пакетной карты в банкомате что бы зачислилось до 22-00 текущего дня при наличии карты (если запихнуть ее в банкомат)
ЗЫ мы знаем что гарантированно нужно гасить за день до РКО что бы не влететь но меня интересует когда операции будут проведены в этот же день а не на следующий
ссылка что вы дали может и не плоха но там абсолютно нет моих вариантов. Где там рассказан регламент гашения кредитки по СЕП или с Ощадного? Плюс там все заточено под проведение по счету. А меня на дебетках в п3 и п4 также интересовала доступность денег а не только когда они физически зайдут на счет. Ну и не до конца понятно одинаков ли регламент при пополнении по номеру счета и номеру карты в "Банкомати з функцією прийому готівки (cash-in)". Явно это не указано.
ЗЫ я конечно понимаю что оленей лучше не путать и такую информацию им туда лучше не давать но более опытным клиентам банка эта информация была бы полезна.