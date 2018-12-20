Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:01

..прям детектив какой то......ну что -ждем пока Оф.пред разберется и даст ответ .

Но если списание прошло без инициативы плательщика - то ответ Аллы " иди сам в теплоэнерго и разбирайся.." ой какой нехороший , если платеж не подтверждался - то "разбираться " с теплоэнерго должен банк , а не посылать клиента .

Там какие то мото платежи что ли ?...но как под один пароль можно два платежа провести я все равно не понимаю.....хотя , в Портомэ например две квитанции разных контор выбранных к оплате -так же подтверждается одним паролем , а списывается два платежа . Если квитанций три -то три платежа автоматом идут , хотя подтверждается одним паролем , но в СМС указана общая сумма платежа. Там видимо что-то похожее произошло...

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