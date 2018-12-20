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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6552655365546555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:55

  Vorlon написав:wig
Читал, но не увидел, что не его квартира :oops: Тогда это подстава называется, причём не только от банка, но и от хозяина квартиры...


Это подстава исключительно от банка. Клиент не инициировал платеж, Альфа выполнила его по своей инициативе (абсолютно неважно почему, смузи прокис или еще что-то), но теперь пытается уйти от ответственности и переложить ее на клиента.
Если Альфа решила гасить чьи-то долги за отопление, то никто не против, но только не за счет клиента.
Рекомендую подключать и НБУ, и платежную систему. Нарушения Альфы очевидны.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:30

Re: Альфа-Банк

  riwalir написав:Рекомендую подключать и НБУ, и платежную систему


А при чем тут платежная система? Я уверен, что эти деньги через МПС не ходили.
Seva
 
Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:44

Два вопроса

1. Захожу в кешью клуб, дальше в супербонусы - получаю сообщение "Щось пішло не так. Давайте спробуємо пізніше". Закрываю, есть возможность выбрать категории, сохраняются. Открываю ещё раз - то же сообщение, категории выбраны. При этом после покупки орехов нет (или они по дате проводки начисляются?). У кого-то была похожая проблема?

2. Карта тревел - начисляются ли бонусы за собственные средства? В правилах программы вроде как нет разницы между своими/кредитными, смущает момент что когда-то на горячке спрашивал и сказали что-то вроде "ну раз карта кредитная, все плюшки только для кредитных средств".
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:59

  Ivanhoe написав:Два вопроса

1. Захожу в кешью клуб, дальше в супербонусы - получаю сообщение "Щось пішло не так. Давайте спробуємо пізніше". Закрываю, есть возможность выбрать категории, сохраняются. Открываю ещё раз - то же сообщение, категории выбраны. При этом после покупки орехов нет (или они по дате проводки начисляются?). У кого-то была похожая проблема?

2. Карта тревел - начисляются ли бонусы за собственные средства? В правилах программы вроде как нет разницы между своими/кредитными, смущает момент что когда-то на горячке спрашивал и сказали что-то вроде "ну раз карта кредитная, все плюшки только для кредитных средств".


Ivanhoe, добрый день. По карте Тревел бонусы начисляются за операции, что проведены как за счет кредитных, так и за счет собственных средств. По вопросу начисления бонусов Кеш'Ю, укажите номер счета в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 6552655365546555
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