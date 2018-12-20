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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:55
Vorlon написав:wig
Читал, но не увидел, что не его квартира Тогда это подстава называется, причём не только от банка, но и от хозяина квартиры...
Это подстава исключительно от банка. Клиент не инициировал платеж, Альфа выполнила его по своей инициативе (абсолютно неважно почему, смузи прокис или еще что-то), но теперь пытается уйти от ответственности и переложить ее на клиента.
Если Альфа решила гасить чьи-то долги за отопление, то никто не против, но только не за счет клиента.
Рекомендую подключать и НБУ, и платежную систему. Нарушения Альфы очевидны.
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riwalir
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:30
riwalir написав:
Рекомендую подключать и НБУ, и платежную систему
А при чем тут платежная система? Я уверен, что эти деньги через МПС не ходили.
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Seva
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:44
Два вопроса
1. Захожу в кешью клуб, дальше в супербонусы - получаю сообщение "Щось пішло не так. Давайте спробуємо пізніше". Закрываю, есть возможность выбрать категории, сохраняются. Открываю ещё раз - то же сообщение, категории выбраны. При этом после покупки орехов нет (или они по дате проводки начисляются?). У кого-то была похожая проблема?
2. Карта тревел - начисляются ли бонусы за собственные средства? В правилах программы вроде как нет разницы между своими/кредитными, смущает момент что когда-то на горячке спрашивал и сказали что-то вроде "ну раз карта кредитная, все плюшки только для кредитных средств".
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Ivanhoe
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:59
Ivanhoe написав:
Два вопроса
1. Захожу в кешью клуб, дальше в супербонусы - получаю сообщение "Щось пішло не так. Давайте спробуємо пізніше". Закрываю, есть возможность выбрать категории, сохраняются. Открываю ещё раз - то же сообщение, категории выбраны. При этом после покупки орехов нет (или они по дате проводки начисляются?). У кого-то была похожая проблема?
2. Карта тревел - начисляются ли бонусы за собственные средства? В правилах программы вроде как нет разницы между своими/кредитными, смущает момент что когда-то на горячке спрашивал и сказали что-то вроде "ну раз карта кредитная, все плюшки только для кредитных средств".
Ivanhoe, добрый день. По карте Тревел бонусы начисляются за операции, что проведены как за счет кредитных, так и за счет собственных средств. По вопросу начисления бонусов Кеш'Ю, укажите номер счета в ЛС, проверю.
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