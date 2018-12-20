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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 939
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
147
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:55

  Vorlon написав:wig
Читал, но не увидел, что не его квартира :oops: Тогда это подстава называется, причём не только от банка, но и от хозяина квартиры...


Это подстава исключительно от банка. Клиент не инициировал платеж, Альфа выполнила его по своей инициативе (абсолютно неважно почему, смузи прокис или еще что-то), но теперь пытается уйти от ответственности и переложить ее на клиента.
Если Альфа решила гасить чьи-то долги за отопление, то никто не против, но только не за счет клиента.
Рекомендую подключать и НБУ, и платежную систему. Нарушения Альфы очевидны.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:30

Re: Альфа-Банк

  riwalir написав:Рекомендую подключать и НБУ, и платежную систему


А при чем тут платежная система? Я уверен, что эти деньги через МПС не ходили.
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:44

Два вопроса

1. Захожу в кешью клуб, дальше в супербонусы - получаю сообщение "Щось пішло не так. Давайте спробуємо пізніше". Закрываю, есть возможность выбрать категории, сохраняются. Открываю ещё раз - то же сообщение, категории выбраны. При этом после покупки орехов нет (или они по дате проводки начисляются?). У кого-то была похожая проблема?

2. Карта тревел - начисляются ли бонусы за собственные средства? В правилах программы вроде как нет разницы между своими/кредитными, смущает момент что когда-то на горячке спрашивал и сказали что-то вроде "ну раз карта кредитная, все плюшки только для кредитных средств".
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:59

  Ivanhoe написав:Два вопроса

1. Захожу в кешью клуб, дальше в супербонусы - получаю сообщение "Щось пішло не так. Давайте спробуємо пізніше". Закрываю, есть возможность выбрать категории, сохраняются. Открываю ещё раз - то же сообщение, категории выбраны. При этом после покупки орехов нет (или они по дате проводки начисляются?). У кого-то была похожая проблема?

2. Карта тревел - начисляются ли бонусы за собственные средства? В правилах программы вроде как нет разницы между своими/кредитными, смущает момент что когда-то на горячке спрашивал и сказали что-то вроде "ну раз карта кредитная, все плюшки только для кредитных средств".


Ivanhoe, добрый день. По карте Тревел бонусы начисляются за операции, что проведены как за счет кредитных, так и за счет собственных средств. По вопросу начисления бонусов Кеш'Ю, укажите номер счета в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:28

Виплати ВТБ

Шановний представник, хочу отримати виплати ВТБ через Ваш банк, чи ще існує карта погорельца (ФГВФО) і як що я маю таку але її термін вже добігає кінця чи дадуть мені нову, чи краще цю закрити до отримання виплат?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:43

  Alfa_Bank написав:По вопросу начисления бонусов Кеш'Ю, укажите номер счета в ЛС, проверю.


Отправил
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:46

  Alfa_Bank написав:В случае зачисления СЕП-перевода (имеется ввиду платеж по корректным реквизитам) на транзитный счет банка в рабочее время, на карточный счет клиента он зачисляется в течении 10 мин., обновление баланса карты происходит в течении часа. Если это не рабочий банковский день, зачисление будет произведено на следующий рабочий день.
Через кнопку пополнить с бессрочного депозита, зачисление-распределение: платеж до 10:00 текущего операционного дня – в 11:00, до 14:00 – в 15:00, до 17:00 – в 18:00, после 17:00 – в 11:00 следующего операционного дня.
Пополнение через Cash-in АБУ (по номеру счета/карты, на сайте «Поповнення готівкою», «Поповнення готівкою кредитної картки без використання картки») - зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно: при оплате до 19:00 - в течение 15 минут; при оплате после 19:00 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00. То есть, для зачисления в тот же день, пополнить нужно до 18:45.
При пополнении через банкомат АБУ (с использованием карты, на сайте «Поповнення готівкою кредитної картки з використанням карти») средства доступны в режиме on-line, распределение по счету в рабочий день: операция до 21:00 - на следующий рабочий день; операция после 21:00 - на второй рабочий день, выходной день (в т.ч. воскресенье до 20:00) - на второй рабочий день, воскресенье после 20:00 - на третий рабочий день. То есть, пополнить можете в любое время для доступа к средствам, если важно распределение по счету, учитывайте сроки.

спс за подробную инфу.
по СЕП все сходится с тем что думал.
зачисление с бессрочного депозита седня еще потестю. у меня чет по другому получалось после 17-00.
зачисление на карту при ее отсутствии при оплате после 19:00 - у меня доступность и распределение не совсем вместе были. доступность ставала после 22-00.
зачислением с картой раньше не практиковал но теперь буду знать что на дебетку лучше бросать с картой после 19-00. Деньги будут доступны сразу.
Кстати вот у нас будет три выходных. если я пополню карту в банкомате с ее использованием во вторник после 20:00 то деньги зайдут на третий или второй рабочий день?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:30

Re: Альфа-Банк

Шановний оф.Представник,мушу повідомити Вас про вкрай негативне враження від візити до двох Ваших відділень у м.Львів(вул.Зелена і вул.Сихівська) з метою отримати гроші від ФГВФО,люди не компетентні,в обидвох випадках мені було відмовлено в отриманні картки Комфорт для отримувачів виплат від ФГВФО... відповідь була приблизно наступна:"ми цього не зробимо,бо ще ніколи не робили" чи щось на кшталт...люди навіть не знали,що така картка існує;(
Дуже сумно!
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:41

t-step

Спробуйте відділення навпроти коня (Король Данило)
https://www.youtube.com/watch?v=uwNJbzDVtQk

там норм. кубіти і мають зашарити.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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