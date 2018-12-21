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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:07
Seva написав:
А при чем тут платежная система? Я уверен, что эти деньги через МПС не ходили.
Если отображаются в выписке по карте, то МПС при чем. А они, скорее всего, отображаются. И номер терминала указан, и другие реквизиты. Клиент заявил банку о неправомерном списании с карты, а банк просто проигнорировал нормы МПС по возврату платежей, которые клиент не совершал, сказал клиенту - сам дурак. Тем более, Альфа даже не оспаривает заявление клиента о том, что платеж он не совершал, а его совершил банк самолично.
Востаннє редагувалось riwalir
в П'ят 21 гру, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:00
та нее
Вот када будет как у Таськи в онлайн в ТАС2Ю на годовой ежемёс, то тада и занесём
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:20
clientage
а які там %
якщо можан - лінк на пдф
вдячний наперед
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greenozon
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