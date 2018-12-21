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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6554655565566557>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 940
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:07

  Seva написав:А при чем тут платежная система? Я уверен, что эти деньги через МПС не ходили.


Если отображаются в выписке по карте, то МПС при чем. А они, скорее всего, отображаются. И номер терминала указан, и другие реквизиты. Клиент заявил банку о неправомерном списании с карты, а банк просто проигнорировал нормы МПС по возврату платежей, которые клиент не совершал, сказал клиенту - сам дурак. Тем более, Альфа даже не оспаривает заявление клиента о том, что платеж он не совершал, а его совершил банк самолично.
Востаннє редагувалось riwalir в П'ят 21 гру, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:00

  greenozon написав:Вроді ще не повідомляли -
вибірково виросли депо ставки %

гривня, і короткі валютні
дуже навіть нічо так!

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

та нее
Вот када будет как у Таськи в онлайн в ТАС2Ю на годовой ежемёс, то тада и занесём 8) :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:20

clientage

а які там %
якщо можан - лінк на пдф
вдячний наперед
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:37

  clientage написав:
  greenozon написав:Вроді ще не повідомляли -
вибірково виросли депо ставки %

гривня, і короткі валютні
дуже навіть нічо так!

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

та нее
Вот када будет как у Таськи в онлайн в ТАС2Ю на годовой ежемёс, то тада и занесём 8) :P :P

Собираюсь под 19,25% на 6мес открыть. Сегодня купил 9 яиц- по одному платил.( +1% к депо). Жду проводки.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:49

Re: Альфа-Банк

А расскажите по тревелу... Где их мили тратить можно?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:57

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Собираюсь под 19,25% на 6мес открыть. Сегодня купил 9 яиц- по одному платил.( +1% к депо). Жду проводки.

Воо, и я так нацелился: от 50К под 18,25% +1% на 6мес пополняемый с ежемес. Вот тока ради такого и готов заскочить в отделение. Аллюсик, у тя ещё неделька есть на подумать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:00

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:под 18,25%

це від 250К в Альфі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:03

  greenozon написав:
  clientage написав:под 18,25%

це від 250К в Альфі?

перебьются! им и от 50К фатит
хай включают онлайн-размещение с нормальным %
эт моя хотелка, но я особо и не настаиваю :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:17

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:.

2.Предложение по 8ми транзакциям и +1% к депозиту. Как это работает? Я делаю 8 транзакций,они проходят по выписке и затем могу в отделение банка просить прибавки к вкладу? И сумма для открытия должна быть не менее 50000?
..

.
.
2. Все верно, проводите до 26.12.2018 8 операций по карте и можете оформить акционный депозит.

1. покупки кредиткой участвуют?
2. ко всем депозитам +1% добавляется?
3. где описание акции на сайте
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:28

Re: Альфа-Банк

  J написав:2. ко всем депозитам +1% добавляется?


тільки 1 раз для 1 депо

  J написав:3. где описание акции на сайте


https://alfabank.ua/about/press/1-u-pod ... ozitu-3015

там є пдф із усіма деталями
+50грн !
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greenozon
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