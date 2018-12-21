Seva написав:А при чем тут платежная система? Я уверен, что эти деньги через МПС не ходили.
Если отображаются в выписке по карте, то МПС при чем. А они, скорее всего, отображаются. И номер терминала указан, и другие реквизиты. Клиент заявил банку о неправомерном списании с карты, а банк просто проигнорировал нормы МПС по возврату платежей, которые клиент не совершал, сказал клиенту - сам дурак. Тем более, Альфа даже не оспаривает заявление клиента о том, что платеж он не совершал, а его совершил банк самолично.
Востаннє редагувалось riwalir в П'ят 21 гру, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
2.Предложение по 8ми транзакциям и +1% к депозиту. Как это работает? Я делаю 8 транзакций,они проходят по выписке и затем могу в отделение банка просить прибавки к вкладу? И сумма для открытия должна быть не менее 50000? ..
. . 2. Все верно, проводите до 26.12.2018 8 операций по карте и можете оформить акционный депозит.
1. покупки кредиткой участвуют? 2. ко всем депозитам +1% добавляется? 3. где описание акции на сайте