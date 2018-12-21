[/quote]Собираюсь под 19,25% на 6мес открыть. Сегодня купил 9 яиц- по одному платил.( +1% к депо). Жду проводки.[/quote]
А где говорится об этой акции +1%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:36
[/quote]Собираюсь под 19,25% на 6мес открыть. Сегодня купил 9 яиц- по одному платил.( +1% к депо). Жду проводки.[/quote]
А где говорится об этой акции +1%?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:41
ishvara
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viewtopic.php?p=4533563#p4533563
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:53
Подскажите, чтобы получить супербонусы за сладости, где их нужно покупать? В специализированны магазинах или в любых? Активировал, но не вникал пока.
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:42
и шо таки предлагают у таськи?
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