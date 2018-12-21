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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6554655565566557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 940
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:36

[/quote]Собираюсь под 19,25% на 6мес открыть. Сегодня купил 9 яиц- по одному платил.( +1% к депо). Жду проводки.[/quote]
А где говорится об этой акции +1%?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:41

ishvara

на попередній сторінці :)

viewtopic.php?p=4533563#p4533563
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3717
З нами з: 01.06.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:53

Подскажите, чтобы получить супербонусы за сладости, где их нужно покупать? В специализированны магазинах или в любых? Активировал, но не вникал пока.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:42

  clientage написав:
  greenozon написав:Вроді ще не повідомляли -
вибірково виросли депо ставки %

гривня, і короткі валютні
дуже навіть нічо так!

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

та нее
Вот када будет как у Таськи в онлайн в ТАС2Ю на годовой ежемёс, то тада и занесём 8) :P :P

и шо таки предлагают у таськи?
mephala
 
Повідомлень: 3893
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  #<1 ... 6554655565566557
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