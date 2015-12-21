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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6555655665576558>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 940
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:36

[/quote]Собираюсь под 19,25% на 6мес открыть. Сегодня купил 9 яиц- по одному платил.( +1% к депо). Жду проводки.[/quote]
А где говорится об этой акции +1%?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:41

ishvara

на попередній сторінці :)

viewtopic.php?p=4533563#p4533563
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:53

Подскажите, чтобы получить супербонусы за сладости, где их нужно покупать? В специализированны магазинах или в любых? Активировал, но не вникал пока.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:42

  clientage написав:
  greenozon написав:Вроді ще не повідомляли -
вибірково виросли депо ставки %

гривня, і короткі валютні
дуже навіть нічо так!

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

та нее
Вот када будет как у Таськи в онлайн в ТАС2Ю на годовой ежемёс, то тада и занесём 8) :P :P

и шо таки предлагают у таськи?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:57

  Vital2018 написав:СМС сохранилась, дословно написано:

Зображення


А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000..... :? после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .[/quote]

Я думал мне без вопросов вернут деньги - ведь явная ошибка Альфа-Банка, я подтвердил платеж в 300грн., а списали с кредитной карточки больше 12тыс.грн.! Теерь еще Альфа-Банк начисляет мне % и комиссии по остатку кредита на карточке.
Вот что нашел по законодательству:
Згідно із пунктом 37.2 статті 37 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у разі ініціації неналежного переказу з рахунка неналежного платника з вини ініціатора переказу, що не є платником, емітент зобов'язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей за рахунок власних коштів, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний день, починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними.
Відповідно до п. 8 та п. 9 Розділу VI Постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 року «Про здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів»: «Емітент у разі здійснення помилкового або неналежного переказу, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися, після виявлення помилки негайно відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції»
Відповідно до статті 1073 ЦК України у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 223 від 30 квітня 2010 року банку разі здійснення не дозволеної або некоректно виконаної платіжної операції, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися або які були виконані некоректно, негайно відшкодовує платнику суму такої операції та, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.

Вот что ответил АЛьфа-Банк (какой подтверждающий оплату документ если я 12 306,84грн. не платил?!):

Зображення[/quote]

да уж, ответ начальницы отдела претензионной работы это нечто :shock: .Если б у нас дали б такой ответ и об этом узнал председатель(а он узнал бы) то все б летали как драные веники.А эту начальницу что подписала такое на следующий день же увалили б.Другое дело что в Альфе насколько я вижу из опыта совсем уж плевать на клиетов, а госпожа Михайлё вообще отстранилась и не хочет что б ее беспокоили проблемами каких-то мелких людишек.То есть по факту из ответа получается альфа запросто без разрешения может списать деньги с вашего счета какому-то Васе, а вы там сами разбирайтесь с Васей как хотите. :shock:

Форум давно читаю, но тут извините не выдержал и зарегистрировался. :D .Я в шоци :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:34

  ishvara написав:Подскажите, чтобы получить супербонусы за сладости, где их нужно покупать? В специализированны магазинах или в любых? Активировал, но не вникал пока.

ishvara, доброе утро. Покупки необходимо совершать в специализированных магазинах, где код МСС 5441, 5462.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:38

  J написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:.

2.Предложение по 8ми транзакциям и +1% к депозиту. Как это работает? Я делаю 8 транзакций,они проходят по выписке и затем могу в отделение банка просить прибавки к вкладу? И сумма для открытия должна быть не менее 50000?
..

.
.
2. Все верно, проводите до 26.12.2018 8 операций по карте и можете оформить акционный депозит.

1. покупки кредиткой участвуют?
2. ко всем депозитам +1% добавляется?
3. где описание акции на сайте

J, доброе утро. Покупки по кредитной карте участвуют. Повышение ставки +1% возможно только 1 раз по 1 депозиту. На сайте информация по ссылке - https://alfabank.ua/about/press/1-u-podarunok-do-depozitu-3015.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:44

  maxim2014 написав:А расскажите по тревелу... Где их мили тратить можно?

maxim2014, доброе утро. По карте Тревел вы получаете бонусы, которые потом обмениваете не гривну. После вывода денежных средств на карту, можете их использовать на свое усмотрение.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:48

  t-step написав:Шановний оф.Представник,мушу повідомити Вас про вкрай негативне враження від візити до двох Ваших відділень у м.Львів(вул.Зелена і вул.Сихівська) з метою отримати гроші від ФГВФО,люди не компетентні,в обидвох випадках мені було відмовлено в отриманні картки Комфорт для отримувачів виплат від ФГВФО... відповідь була приблизно наступна:"ми цього не зробимо,бо ще ніколи не робили" чи щось на кшталт...люди навіть не знали,що така картка існує;(
Дуже сумно!

t-step, доброго ранку. Уточніть, будь-ласка, в особистому повідомленні ваш ІПН, дату та час звернення до вказаних відділень для з’ясування ситуації. Приношу щирі вибачення за незручності.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:51

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  maxim2014 написав:А расскажите по тревелу... Где их мили тратить можно?

maxim2014, доброе утро. По карте Тревел вы получаете бонусы, которые потом обмениваете не гривну. После вывода денежных средств на карту, можете их использовать на свое усмотрение.

Всмысле обмениваю на гривну и могу использовать по усмотрению?.. а причём тут тогда тревел?

ЗЫ есть возможность выпустить многоценную карту пока именная делается?
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