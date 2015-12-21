Додано: Суб 22 гру, 2018 00:57

Vital2018 написав: СМС сохранилась, дословно написано:



СМС сохранилась, дословно написано:

А уважаемый представитель пусть нам предоставит результат разбора полетов....так как становится дико интересно как это такое может произойти ? человек подтвеждает платеж на 300грн а банк соглашается на списание 12000.....после таких кульбитов от Альфы остальным клиентам ОЧЕЕНЬ хочется куда то подальше положить вашу карту и не пользоваться во избежание таких сюрпризов ?...и вашу команду смузиедов нужно наказать...такая операци пройти не должна была - раз в смс сумма и она подтверждалась то никакая иная списываться не может - мне очень похоже на косяк от Альфы .[/quote]Я думал мне без вопросов вернут деньги - ведь явная ошибка Альфа-Банка, я подтвердил платеж в 300грн., а списали с кредитной карточки больше 12тыс.грн.! Теерь еще Альфа-Банк начисляет мне % и комиссии по остатку кредита на карточке.Вот что нашел по законодательству:Згідно із пунктом 37.2 статті 37 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними.Відповідно до п. 8 та п. 9 Розділу VI Постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 року «Про здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів»: «після виявлення помилкиВідповідно до статті 1073 ЦК України у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові,або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахункаабо належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.Відповідно до пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 223 від 30 квітня 2010 року банку разі здійснення не дозволеної абота, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.Вот что ответил АЛьфа-Банк (какой подтверждающий оплату документ если я 12 306,84грн. не платил?!):[/quote]да уж, ответ начальницы отдела претензионной работы это нечто.Если б у нас дали б такой ответ и об этом узнал председатель(а он узнал бы) то все б летали как драные веники.А эту начальницу что подписала такое на следующий день же увалили б.Другое дело что в Альфе насколько я вижу из опыта совсем уж плевать на клиетов, а госпожа Михайлё вообще отстранилась и не хочет что б ее беспокоили проблемами каких-то мелких людишек.То есть по факту из ответа получается альфа запросто без разрешения может списать деньги с вашего счета какому-то Васе, а вы там сами разбирайтесь с Васей как хотите.Форум давно читаю, но тут извините не выдержал и зарегистрировался..Я в шоци