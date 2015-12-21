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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 09:07
ukr0014959 написав:
Шановний представник, хочу отримати виплати ВТБ через Ваш банк, чи ще існує карта погорельца (ФГВФО) і як що я маю таку але її термін вже добігає кінця чи дадуть мені нову, чи краще цю закрити до отримання виплат?
ukr0014959, доброго ранку. Якщо у вас вже є картка Комфорт ФГВФО, то виплати зможете отримати на цю картку. Закривати її не потрібно. Якщо добігає термін дії картки, просто зателефонуйте на гарячу лінію Альфа-Банку і замовте перевипуск.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:12
mephala написав: Alfa_Bank написав:
В случае зачисления СЕП-перевода (имеется ввиду платеж по корректным реквизитам) на транзитный счет банка в рабочее время, на карточный счет клиента он зачисляется в течении 10 мин., обновление баланса карты происходит в течении часа. Если это не рабочий банковский день, зачисление будет произведено на следующий рабочий день.
Через кнопку пополнить с бессрочного депозита, зачисление-распределение: платеж до 10:00 текущего операционного дня – в 11:00, до 14:00 – в 15:00, до 17:00 – в 18:00, после 17:00 – в 11:00 следующего операционного дня.
Пополнение через Cash-in АБУ (по номеру счета/карты, на сайте «Поповнення готівкою», «Поповнення готівкою кредитної картки без використання картки») - зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно: при оплате до 19:00 - в течение 15 минут; при оплате после 19:00 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00. То есть, для зачисления в тот же день, пополнить нужно до 18:45.
При пополнении через банкомат АБУ (с использованием карты, на сайте «Поповнення готівкою кредитної картки з використанням карти») средства доступны в режиме on-line, распределение по счету в рабочий день: операция до 21:00 - на следующий рабочий день; операция после 21:00 - на второй рабочий день, выходной день (в т.ч. воскресенье до 20:00) - на второй рабочий день, воскресенье после 20:00 - на третий рабочий день. То есть, пополнить можете в любое время для доступа к средствам, если важно распределение по счету, учитывайте сроки.
спс за подробную инфу.
по СЕП все сходится с тем что думал.
зачисление с бессрочного депозита седня еще потестю. у меня чет по другому получалось после 17-00.
зачисление на карту при ее отсутствии при оплате после 19:00 - у меня доступность и распределение не совсем вместе были. доступность ставала после 22-00.
зачислением с картой раньше не практиковал но теперь буду знать что на дебетку лучше бросать с картой после 19-00. Деньги будут доступны сразу.
Кстати вот у нас будет три выходных. если я пополню карту в банкомате с ее использованием во вторник после 20:00 то деньги зайдут на третий или второй рабочий день?
mephala, доброе утро. Денежные средства при пополнении карты через банкомат cash-in (с использованием карты) во вторник после 20:00 доступны он-лайн, распределение будет на третий рабочий день.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:24
maxim2014 написав: Alfa_Bank написав: maxim2014 написав:
А расскажите по тревелу... Где их мили тратить можно?
maxim2014, доброе утро. По карте Тревел вы получаете бонусы, которые потом обмениваете не гривну. После вывода денежных средств на карту, можете их использовать на свое усмотрение.
Всмысле обмениваю на гривну и могу использовать по усмотрению?.. а причём тут тогда тревел?
ЗЫ есть возможность выпустить многоценную карту пока именная делается?
По программе лояльности, вы накапливаете бонусы (бали мандрівника), проводя транзакции по карте, а так же можете получить подарочные или приветственные бонусы. Баллы путешественника потом обмениваются на гривну с помощью приложения Альфа-Мобайл для возможности использования. Возврат покупок возможен в категориях:
1.Аренда авто: з 3351 по 3398, з 3400 по 3410, з 3412 по 3423, з 3425 по 3439, 3441,7512, 7513, 7519.
2.Оренда лодок, яхт: 4457.
3.Оренда отелей, мотелей, курортов: з 3501 по 3799, 7011, 6513.
4.Железнодрожные билеты: 4112, 4111.
5.Авиабилеты: з 3000 по 3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511.
6.Круизные линии/лайнеры: 4411.
7.Автобусные билеты: 4131, 4789.
8.Туристические агентства и организации экскурсий 4722.
Относительно выпуска карты, рекомендую дождаться именной.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:26
Alfa_Bank написав: maxim2014 написав:
Alfa_Bank написав:[quote="4533527:maxim2014"]А расскажите по тревелу... Где их мили тратить можно?
maxim2014, доброе утро. По карте Тревел вы получаете бонусы, которые потом обмениваете не гривну. После вывода денежных средств на карту, можете их использовать на свое усмотрение.
Всмысле обмениваю на гривну и могу использовать по усмотрению?.. а причём тут тогда тревел?
ЗЫ есть возможность выпустить многоценную карту пока именная делается?
По программе лояльности, вы накапливаете бонусы (бали мандрівника), проводя транзакции по карте, а так же можете получить подарочные или приветственные бонусы. Баллы путешественника потом обмениваются на гривну с помощью приложения Альфа-Мобайл для возможности использования. Возврат покупок возможен в категориях:
1.Аренда авто: з 3351 по 3398, з 3400 по 3410, з 3412 по 3423, з 3425 по 3439, 3441,7512, 7513, 7519.
2.Оренда лодок, яхт: 4457.
3.Оренда отелей, мотелей, курортов: з 3501 по 3799, 7011, 6513.
4.Железнодрожные билеты: 4112, 4111.
5.Авиабилеты: з 3000 по 3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511.
6.Круизные линии/лайнеры: 4411.
7.Автобусные билеты: 4131, 4789.
8.Туристические агентства и организации экскурсий 4722.
Относительно выпуска карты, рекомендую дождаться именной.[/quote]
Для возврата покупок надо что бы бонусов хватало на всю покупку, или можно погасить часть?
В чем преимущество именной?
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maxim2014
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:28
Alfa_Bank написав: mephala написав: Alfa_Bank написав:
В случае зачисления СЕП-перевода (имеется ввиду платеж по корректным реквизитам) на транзитный счет банка в рабочее время, на карточный счет клиента он зачисляется в течении 10 мин., обновление баланса карты происходит в течении часа. Если это не рабочий банковский день, зачисление будет произведено на следующий рабочий день.
Через кнопку пополнить с бессрочного депозита, зачисление-распределение: платеж до 10:00 текущего операционного дня – в 11:00, до 14:00 – в 15:00, до 17:00 – в 18:00, после 17:00 – в 11:00 следующего операционного дня.
Пополнение через Cash-in АБУ (по номеру счета/карты, на сайте «Поповнення готівкою», «Поповнення готівкою кредитної картки без використання картки») - зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно: при оплате до 19:00 - в течение 15 минут; при оплате после 19:00 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00. То есть, для зачисления в тот же день, пополнить нужно до 18:45.
При пополнении через банкомат АБУ (с использованием карты, на сайте «Поповнення готівкою кредитної картки з використанням карти») средства доступны в режиме on-line, распределение по счету в рабочий день: операция до 21:00 - на следующий рабочий день; операция после 21:00 - на второй рабочий день, выходной день (в т.ч. воскресенье до 20:00) - на второй рабочий день, воскресенье после 20:00 - на третий рабочий день. То есть, пополнить можете в любое время для доступа к средствам, если важно распределение по счету, учитывайте сроки.
спс за подробную инфу.
по СЕП все сходится с тем что думал.
зачисление с бессрочного депозита седня еще потестю. у меня чет по другому получалось после 17-00.
зачисление на карту при ее отсутствии при оплате после 19:00 - у меня доступность и распределение не совсем вместе были. доступность ставала после 22-00.
зачислением с картой раньше не практиковал но теперь буду знать что на дебетку лучше бросать с картой после 19-00. Деньги будут доступны сразу.
Кстати вот у нас будет три выходных. если я пополню карту в банкомате с ее использованием во вторник после 20:00 то деньги зайдут на третий или второй рабочий день?
mephala, доброе утро. Денежные средства при пополнении карты через банкомат cash-in (с использованием карты) во вторник после 20:00 доступны он-лайн, распределение будет на третий рабочий день.
потестил вчера как и обещал.
пополнение кредитки сделанное в 18-40 провелось по счету уже в 18-50.
так что поправьте немного методичку - с ощадного проведение день в день не до 17-00 а до 19-00.
и текст тогда про воскресенье подправьте в методичках - 20:00 это ограничение не для воскресенья а для последнего выходного дня. хотя я не понимаю зачем этот жесткач с пополнением после 20:00. Ведь заплати чел в 00:01 рабочего дня деньги на второй день доступны. заплати чел в 19:59 последнего выходного дня - тоже на второй день. а эти 4 часа с 20:00 до 23:59 - для лузеров что ли или поймать не внимательных?
а так еще раз спс за инфу.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:31
maxim2014 написав: Alfa_Bank написав: maxim2014 написав:
[quote="Alfa_Bank"][quote="4533527:maxim2014"]А расскажите по тревелу... Где их мили тратить можно?
maxim2014, доброе утро. По карте Тревел вы получаете бонусы, которые потом обмениваете не гривну. После вывода денежных средств на карту, можете их использовать на свое усмотрение.
Всмысле обмениваю на гривну и могу использовать по усмотрению?.. а причём тут тогда тревел?
ЗЫ есть возможность выпустить многоценную карту пока именная делается?
По программе лояльности, вы накапливаете бонусы (бали мандрівника), проводя транзакции по карте, а так же можете получить подарочные или приветственные бонусы. Баллы путешественника потом обмениваются на гривну с помощью приложения Альфа-Мобайл для возможности использования. Возврат покупок возможен в категориях:
1.Аренда авто: з 3351 по 3398, з 3400 по 3410, з 3412 по 3423, з 3425 по 3439, 3441,7512, 7513, 7519.
2.Оренда лодок, яхт: 4457.
3.Оренда отелей, мотелей, курортов: з 3501 по 3799, 7011, 6513.
4.Железнодрожные билеты: 4112, 4111.
5.Авиабилеты: з 3000 по 3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511.
6.Круизные линии/лайнеры: 4411.
7.Автобусные билеты: 4131, 4789.
8.Туристические агентства и организации экскурсий 4722.
Относительно выпуска карты, рекомендую дождаться именной.[/quote]
Для возврата покупок надо что бы бонусов хватало на всю покупку, или можно погасить часть?
В чем преимущество именной?[/quote]
И что такое расчетная дата?
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maxim2014
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:51
maxim2014 написав:
Alfa_Bank написав:Для возврата покупок надо что бы бонусов хватало на всю покупку, или можно погасить часть?
В чем преимущество именной?
maxim2014, да, бонусов должно хватить на всю покупку. Минимальная сумма для возврата покупки 250 грн. Именная карта дает больше возможностей для расчета в интернете, за границей (так как некоторые торговцы не принимают неименные карты).
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Додано: Суб 22 гру, 2018 09:57
maxim2014 написав:
maxim2014 написав:И что такое расчетная дата?
maxim2014, расчетная дата – это дата, в которую банк совершает расчет и списание комиссий/процентов и других платежей за использование денежных средств с возобновляемой кредитной линии.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:01
mephala написав: Alfa_Bank написав:
потестил вчера как и обещал.
пополнение кредитки сделанное в 18-40 провелось по счету уже в 18-50.
так что поправьте немного методичку - с ощадного проведение день в день не до 17-00 а до 19-00.
и текст тогда про воскресенье подправьте в методичках - 20:00 это ограничение не для воскресенья а для последнего выходного дня. хотя я не понимаю зачем этот жесткач с пополнением после 20:00. Ведь заплати чел в 00:01 рабочего дня деньги на второй день доступны. заплати чел в 19:59 последнего выходного дня - тоже на второй день. а эти 4 часа с 20:00 до 23:59 - для лузеров что ли или поймать не внимательных?
а так еще раз спс за инфу.
mephala, спасибо за обратную связь. Информацию передам в соответствующий отдел.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:16
Alfa_Bank написав: ishvara написав:
Подскажите, чтобы получить супербонусы за сладости, где их нужно покупать? В специализированны магазинах или в любых? Активировал, но не вникал пока.
ishvara, доброе утро. Покупки необходимо совершать в специализированных магазинах, где код МСС 5441, 5462.
А как узнать, что у них такой код??? Это где-то написано?
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Суб 22 гру, 2018 10:32
Poleg
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