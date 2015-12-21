В случае зачисления СЕП-перевода (имеется ввиду платеж по корректным реквизитам) на транзитный счет банка в рабочее время, на карточный счет клиента он зачисляется в течении 10 мин., обновление баланса карты происходит в течении часа. Если это не рабочий банковский день, зачисление будет произведено на следующий рабочий день.Через кнопку пополнить с бессрочного депозита, зачисление-распределение: платеж до 10:00 текущего операционного дня – в 11:00, до 14:00 – в 15:00, до 17:00 – в 18:00, после 17:00 – в 11:00 следующего операционного дня.Пополнение через Cash-in АБУ (по номеру счета/карты, на сайте «Поповнення готівкою», «Поповнення готівкою кредитної картки без використання картки») - зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно: при оплате до 19:00 - в течение 15 минут; при оплате после 19:00 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00. То есть, для зачисления в тот же день, пополнить нужно до 18:45.При пополнении через банкомат АБУ (с использованием карты, на сайте «Поповнення готівкою кредитної картки з використанням карти») средства доступны в режиме on-line, распределение по счету в рабочий день: операция до 21:00 - на следующий рабочий день; операция после 21:00 - на второй рабочий день, выходной день (в т.ч. воскресенье до 20:00) - на второй рабочий день, воскресенье после 20:00 - на третий рабочий день. То есть, пополнить можете в любое время для доступа к средствам, если важно распределение по счету, учитывайте сроки.