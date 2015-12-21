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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6556655765586559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 940
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
154
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:27

Re: Альфа-Банк

ishvara написав:
  Alfa_Bank написав:А как узнать, что у них такой код??? Это где-то написано?

В історії покупок в МАБ. Або квест по місцевим фірмовим магазинам з тестовою покупкою. Результат в додатку відображається тепер онлайн.
Фірмові Рошен і Харківська бісквітка для прикладу підходять.)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:43

  Alfa_Bank написав:
  ukr0014959 написав:Шановний представник, хочу отримати виплати ВТБ через Ваш банк, чи ще існує карта погорельца (ФГВФО) і як що я маю таку але її термін вже добігає кінця чи дадуть мені нову, чи краще цю закрити до отримання виплат?

ukr0014959, доброго ранку. Якщо у вас вже є картка Комфорт ФГВФО, то виплати зможете отримати на цю картку. Закривати її не потрібно. Якщо добігає термін дії картки, просто зателефонуйте на гарячу лінію Альфа-Банку і замовте перевипуск.


Тоб то я зможу перевимустити картку «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:54

Re: Альфа-Банк

Опять заблокировали вход в МАБ по всем ИНН. (
Разблокировка через поддержку не помогает через время опять идет блокировка.
Так еще и сама поддержка своими вопросами ищет повод бы отказать клиенту . (
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:58

  Aps написав:Опять заблокировали вход в МАБ по всем ИНН. (
Разблокировка через поддержку не помогает через время опять идет блокировка.
Так еще и сама поддержка своими вопросами ищет повод бы отказать клиенту . (


Что опять??? :shock:
Ratatui
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