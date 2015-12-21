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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:27
ishvara написав: Alfa_Bank написав:
А как узнать, что у них такой код??? Это где-то написано?
В історії покупок в МАБ. Або квест по місцевим фірмовим магазинам з тестовою покупкою. Результат в додатку відображається тепер онлайн.
Фірмові Рошен і Харківська бісквітка для прикладу підходять.)
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:43
Alfa_Bank написав: ukr0014959 написав:
Шановний представник, хочу отримати виплати ВТБ через Ваш банк, чи ще існує карта погорельца (ФГВФО) і як що я маю таку але її термін вже добігає кінця чи дадуть мені нову, чи краще цю закрити до отримання виплат?
ukr0014959, доброго ранку. Якщо у вас вже є картка Комфорт ФГВФО, то виплати зможете отримати на цю картку. Закривати її не потрібно. Якщо добігає термін дії картки, просто зателефонуйте на гарячу лінію Альфа-Банку і замовте перевипуск.
Тоб то я зможу перевимустити картку «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:54
Опять заблокировали вход в МАБ по всем ИНН. (
Разблокировка через поддержку не помогает через время опять идет блокировка.
Так еще и сама поддержка своими вопросами ищет повод бы отказать клиенту . (
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:58
Aps написав:
Опять заблокировали вход в МАБ по всем ИНН. (
Разблокировка через поддержку не помогает через время опять идет блокировка.
Так еще и сама поддержка своими вопросами ищет повод бы отказать клиенту . (
Что опять???
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