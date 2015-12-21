ukr0014959 написав:Шановний представник, хочу отримати виплати ВТБ через Ваш банк, чи ще існує карта погорельца (ФГВФО) і як що я маю таку але її термін вже добігає кінця чи дадуть мені нову, чи краще цю закрити до отримання виплат?
ukr0014959, доброго ранку. Якщо у вас вже є картка Комфорт ФГВФО, то виплати зможете отримати на цю картку. Закривати її не потрібно. Якщо добігає термін дії картки, просто зателефонуйте на гарячу лінію Альфа-Банку і замовте перевипуск.
Тоб то я зможу перевимустити картку «Сomfort» для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів?
Aps написав:Опять заблокировали вход в МАБ по всем ИНН. ( Разблокировка через поддержку не помогает через время опять идет блокировка. Так еще и сама поддержка своими вопросами ищет повод бы отказать клиенту . (
ukr0014959 написав:Шановний представник, хочу отримати виплати ВТБ через Ваш банк, чи ще існує карта погорельца (ФГВФО) і як що я маю таку але її термін вже добігає кінця чи дадуть мені нову, чи краще цю закрити до отримання виплат?
ukr0014959, доброго ранку. Якщо у вас вже є картка Комфорт ФГВФО, то виплати зможете отримати на цю картку. Закривати її не потрібно. Якщо добігає термін дії картки, просто зателефонуйте на гарячу лінію Альфа-Банку і замовте перевипуск.
Тоб то я зможу перевимустити картку «Сomfort» для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів?
ukr0014959, так, можна перевипустити існуючу картку Комфорт ФГВФО та отримати виплату на неї.
Aps написав:Опять заблокировали вход в МАБ по всем ИНН. ( Разблокировка через поддержку не помогает через время опять идет блокировка. Так еще и сама поддержка своими вопросами ищет повод бы отказать клиенту . (
Что опять???
Ну хожу ж всегда с одних и тех же устройств. Уже и паузу минут 5 пытаюсь делать между заходами. И на тебе. Сегодня еще и поддержка отказывается разблокировать. Придрались к правописанию ключевого слова.
Aps написав:Опять заблокировали вход в МАБ по всем ИНН. ( Разблокировка через поддержку не помогает через время опять идет блокировка. Так еще и сама поддержка своими вопросами ищет повод бы отказать клиенту . (
Aps, добрый день. Уточните в ЛС ИНН пользователей, что были заблокированы, проверю.
Alfa_Bank написав:Для возврата покупок надо что бы бонусов хватало на всю покупку, или можно погасить часть? В чем преимущество именной?
maxim2014, да, бонусов должно хватить на всю покупку. Минимальная сумма для возврата покупки 250 грн. Именная карта дает больше возможностей для расчета в интернете, за границей (так как некоторые торговцы не принимают неименные карты).
А некоторые торговцы не принимают карты во-обще, а некоторые не принимают именные Виза (голд в том числе), а вот не именные маэстро берут... А некоторые не берут именные, если у них бин дебетки, как у большинства наших кредиток. Т.е. именная не дает особых преимуществ при оплате за границей, а уж при оплате в интернет тем более...
2.Предложение по 8ми транзакциям и +1% к депозиту. Как это работает? Я делаю 8 транзакций,они проходят по выписке и затем могу в отделение банка просить прибавки к вкладу? И сумма для открытия должна быть не менее 50000? ..
. . 2. Все верно, проводите до 26.12.2018 8 операций по карте и можете оформить акционный депозит.
1. покупки кредиткой участвуют? 2. ко всем депозитам +1% добавляется? 3. где описание акции на сайте