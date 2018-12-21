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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6558655965606561>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:58

Re: Альфа-Банк

Шановний представник банку.
1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?


2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6?
Заздалегідь дякую.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:18

О 12000 грн., списанных за чужой долг по коммуналке.

Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода). К сожалению, не смог нагуглить её сейчас, может у кого-то получится лучше. Поэтому описываю по памяти и заранее прошу прощения за неточности и слова, типа, "кажется", "на сколько помню" и т.д. Но смысл передам.

У женщины, кажется, из Киева родители тоже киевляне были должны за какую-то коммунальную услугу (как бы не тот же "…тепло…") сумму около 10000 грн. Женщина с родителями не живёт и вроде там не прописана. Заплатила несколько сотен гривен со своей карты по текущему счёту коммунальной службы за родителей. И очень скоро обнаружила, что с карты был списан весь родительский долг без её ведома. Банк, если не ошибаюсь, не Альфа, а Приват.

После долгих сначала устных, а потом письменных разбирательств с банком и коммунальщиками женщине удалось выяснить, что в Киеве действует какое-то положение, согласно которому, если сумма долга за услугу ЖКХ превышает 10000 грн., и с какой-то банковской карты поступает частичная оплата, то банк списывает с этой же карты весь долг, не взирая на прописку и место проживания владельца карты. Типа, если раз за это заплатил, значит имеешь отношение к должнику, и оплачивай его долг. А дальше доказывай, что ты не верблюд. Разумеется, этот механизм срабатывает, если на карте плательщика есть, что списывать.

Никакие переговоры с коммунальщиками и банком к возврату денег не привели, и статья заканчивалась тем, что женщина собиралась идти в суд. Юристы говорили, что дело явно будет выигрышным, но длинным и хлопотным.

Ещё раз прошу прощения за забытые детали. Но ту историю я потерял из виду. Чем всё закончилось, не знаю. Но нынешняя история очень на неё похожа.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:27

  ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода). К сожалению, не смог нагуглить её сейчас, может у кого-то получится лучше. Поэтому описываю по памяти и заранее прошу прощения за неточности и слова, типа, "кажется", "на сколько помню" и т.д. Но смысл передам.

У женщины, кажется, из Киева родители тоже киевляне были должны за какую-то коммунальную услугу (как бы не тот же "…тепло…") сумму около 10000 грн. Женщина с родителями не живёт и вроде там не прописана. Заплатила несколько сотен гривен со своей карты по текущему счёту коммунальной службы за родителей. И очень скоро обнаружила, что с карты был списан весь родительский долг без её ведома. Банк, если не ошибаюсь, не Альфа, а Приват.

После долгих сначала устных, а потом письменных разбирательств с банком и коммунальщиками женщине удалось выяснить, что в Киеве действует какое-то положение, согласно которому, если сумма долга за услугу ЖКХ превышает 10000 грн., и с какой-то банковской карты поступает частичная оплата, то банк списывает с этой же карты весь долг, не взирая на прописку и место проживания владельца карты. Типа, если раз за это заплатил, значит имеешь отношение к должнику, и оплачивай его долг. А дальше доказывай, что ты не верблюд. Разумеется, этот механизм срабатывает, если на карте плательщика есть, что списывать.

Никакие переговоры с коммунальщиками и банком к возврату денег не привели, и статья заканчивалась тем, что женщина собиралась идти в суд. Юристы говорили, что дело явно будет выигрышным, но длинным и хлопотным.

Ещё раз прошу прощения за забытые детали. Но ту историю я потерял из виду. Чем всё закончилось, не знаю. Но нынешняя история очень на неё похожа.


Чтобы это не произошло, нужно иметь на карте столько денег, сколько Вы собираетесь платить. Если банк спишет оплату в неразрешённый овердрафт, то это вина банка и можно банку деньги не возвращать, т.к. таких списаний не должно быть.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:29

  ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода).
...



Хм, очень даже похоже...

Кто там платил комунальные с В5 соседям и родственникам 3 месяца?

Держитесь теперь, здоровья вам и хорошего настроения :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:33

  Kevin написав:
  ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода). К сожалению, не смог нагуглить её сейчас, может у кого-то получится лучше. Поэтому описываю по памяти и заранее прошу прощения за неточности и слова, типа, "кажется", "на сколько помню" и т.д. Но смысл передам.

У женщины, кажется, из Киева родители тоже киевляне были должны за какую-то коммунальную услугу (как бы не тот же "…тепло…") сумму около 10000 грн. Женщина с родителями не живёт и вроде там не прописана. Заплатила несколько сотен гривен со своей карты по текущему счёту коммунальной службы за родителей. И очень скоро обнаружила, что с карты был списан весь родительский долг без её ведома. Банк, если не ошибаюсь, не Альфа, а Приват.

После долгих сначала устных, а потом письменных разбирательств с банком и коммунальщиками женщине удалось выяснить, что в Киеве действует какое-то положение, согласно которому, если сумма долга за услугу ЖКХ превышает 10000 грн., и с какой-то банковской карты поступает частичная оплата, то банк списывает с этой же карты весь долг, не взирая на прописку и место проживания владельца карты. Типа, если раз за это заплатил, значит имеешь отношение к должнику, и оплачивай его долг. А дальше доказывай, что ты не верблюд. Разумеется, этот механизм срабатывает, если на карте плательщика есть, что списывать.

Никакие переговоры с коммунальщиками и банком к возврату денег не привели, и статья заканчивалась тем, что женщина собиралась идти в суд. Юристы говорили, что дело явно будет выигрышным, но длинным и хлопотным.

Ещё раз прошу прощения за забытые детали. Но ту историю я потерял из виду. Чем всё закончилось, не знаю. Но нынешняя история очень на неё похожа.


Чтобы это не произошло, нужно иметь на карте столько денег, сколько Вы собираетесь платить. Если банк спишет оплату в неразрешённый овердрафт, то это вина банка и можно банку деньги не возвращать, т.к. таких списаний не должно быть.

А если кредитная карта как у пострадавшего? И если вы не погасите неразрешённый овердрафт, то овнобанк вас обдерет как липку штрафами пенями и процентами, и вам все равно прийдется идти в суд. Вопрос только в одном - относиться ли Альфа к числу таких овнобанков
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:33

  _PORT_UA написав:Шановний представник банку.
1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?


2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6?
Заздалегідь дякую.

PORT_UA, доброго дня.
1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.
2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:39

Вопрос по этой акции.

На странице вполне приятная информация:
Наступні 4 дні стануть дивовижно щедрими для кожного, адже в новій акції переможцем стає кожен


Но в детальных условиях снова антилояльность:
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на
діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:
...
отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms-повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e-mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані
...


Так все или все-таки избранные, получившие сообщение? Если честно, эта "избранность" в акциях уже поднадоела...
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:46

Alfa_Bank добрый день, подскажите когда по времени должны поступать на карту альфабанка деньги по окончании депозита в Укрсоцбанке?
на горячке несут очевидную ересь про три дня и пуляют меня от одного "специалиста" к другому по кругу
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:28

  Stringer написав:Alfa_Bank добрый день, подскажите когда по времени должны поступать на карту альфабанка деньги по окончании депозита в Укрсоцбанке?
на горячке несут очевидную ересь про три дня и пуляют меня от одного "специалиста" к другому по кругу

Stringer, добрый день. Ответила в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:31

  curiousobro написав:
  ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода).
...



Хм, очень даже похоже...

Кто там платил комунальные с В5 соседям и родственникам 3 месяца?

Держитесь теперь, здоровья вам и хорошего настроения :)


...списание в принципе возможно ,но...должно быть постановление суда о долге и дело должно быть в исполнительной службе....ну и идиотов которые списывают с ЛЮБОГО счета а не счета должника - нужно таки макать личиком в овно по полной программе . :evil:
ждем коментариев от оф.преда :?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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