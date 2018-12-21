Додано: Суб 22 гру, 2018 14:18

Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода). К сожалению, не смог нагуглить её сейчас, может у кого-то получится лучше. Поэтому описываю по памяти и заранее прошу прощения за неточности и слова, типа, "кажется", "на сколько помню" и т.д. Но смысл передам.



У женщины, кажется, из Киева родители тоже киевляне были должны за какую-то коммунальную услугу (как бы не тот же "…тепло…") сумму около 10000 грн. Женщина с родителями не живёт и вроде там не прописана. Заплатила несколько сотен гривен со своей карты по текущему счёту коммунальной службы за родителей. И очень скоро обнаружила, что с карты был списан весь родительский долг без её ведома. Банк, если не ошибаюсь, не Альфа, а Приват.



После долгих сначала устных, а потом письменных разбирательств с банком и коммунальщиками женщине удалось выяснить, что в Киеве действует какое-то положение, согласно которому, если сумма долга за услугу ЖКХ превышает 10000 грн., и с какой-то банковской карты поступает частичная оплата, то банк списывает с этой же карты весь долг, не взирая на прописку и место проживания владельца карты. Типа, если раз за это заплатил, значит имеешь отношение к должнику, и оплачивай его долг. А дальше доказывай, что ты не верблюд. Разумеется, этот механизм срабатывает, если на карте плательщика есть, что списывать.



Никакие переговоры с коммунальщиками и банком к возврату денег не привели, и статья заканчивалась тем, что женщина собиралась идти в суд. Юристы говорили, что дело явно будет выигрышным, но длинным и хлопотным.



Ещё раз прошу прощения за забытые детали. Но ту историю я потерял из виду. Чем всё закончилось, не знаю. Но нынешняя история очень на неё похожа.