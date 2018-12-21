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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6558655965606561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:38

  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:
  ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода).
...



Хм, очень даже похоже...

Кто там платил комунальные с В5 соседям и родственникам 3 месяца?

Держитесь теперь, здоровья вам и хорошего настроения :)


...списание в принципе возможно ,но...должно быть постановление суда о долге и дело должно быть в исполнительной службе....ну и идиотов которые списывают с ЛЮБОГО счета а не счета должника - нужно таки макать личиком в овно по полной программе . :evil:
ждем коментариев от оф.преда :?

-VICTOR-, добрый день. Ситуацию прокомментирую после проведения полного анализа и получения разрешения о возможности предоставления информации на общедоступном источнике от самого клиента.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5374
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  #<1 ... 6558655965606561
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