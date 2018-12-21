ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода). ...
Хм, очень даже похоже...
Кто там платил комунальные с В5 соседям и родственникам 3 месяца?
Держитесь теперь, здоровья вам и хорошего настроения
...списание в принципе возможно ,но...должно быть постановление суда о долге и дело должно быть в исполнительной службе....ну и идиотов которые списывают с ЛЮБОГО счета а не счета должника - нужно таки макать личиком в овно по полной программе . ждем коментариев от оф.преда :?
-VICTOR-, добрый день. Ситуацию прокомментирую после проведения полного анализа и получения разрешения о возможности предоставления информации на общедоступном источнике от самого клиента.