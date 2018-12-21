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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6559656065616562>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:38

  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:
  ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода).
...



Хм, очень даже похоже...

Кто там платил комунальные с В5 соседям и родственникам 3 месяца?

Держитесь теперь, здоровья вам и хорошего настроения :)


...списание в принципе возможно ,но...должно быть постановление суда о долге и дело должно быть в исполнительной службе....ну и идиотов которые списывают с ЛЮБОГО счета а не счета должника - нужно таки макать личиком в овно по полной программе . :evil:
ждем коментариев от оф.преда :?

-VICTOR-, добрый день. Ситуацию прокомментирую после проведения полного анализа и получения разрешения о возможности предоставления информации на общедоступном источнике от самого клиента.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:17

Alfa_Bank спасибо...в любом случае мы ждем на ваш комментарий....нам имен ,номеров счетов и прочей ЛИЧНОЙ инфы не требуется , поэтому вопрос "не прячьте" за завесу приватности , а вот почему такое произошло и причины -будь те добры в студию....ибо карты банка для меня и моих родственников попали в красную зону то есть до понимания ситуации использоваться не будут .
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:18

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Alfa_Bank добрый день, подскажите когда по времени должны поступать на карту альфабанка деньги по окончании депозита в Укрсоцбанке?
на горячке несут очевидную ересь про три дня и пуляют меня от одного "специалиста" к другому по кругу

Stringer, добрый день. Ответила в ЛС.

да спасибо, только касса уже закончила рабочий день...
ужасно конечно это все организовано
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:21

Добрый день Alfa_Bank !
До какого времени сегодня можно открыть депозит в мабе, чтобы %% были с завтрашнего дня?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:32

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  maxim2014 написав:
maxim2014 написав:И что такое расчетная дата?

maxim2014, расчетная дата – это дата, в которую банк совершает расчет и списание комиссий/процентов и других платежей за использование денежных средств с возобновляемой кредитной линии.

Определение термина я знаю, мне интересно когда она.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:34

  maxim2014 написав:
Alfa_Bank написав:
  maxim2014 написав:И что такое расчетная дата?

maxim2014, расчетная дата – это дата, в которую банк совершает расчет и списание комиссий/процентов и других платежей за использование денежных средств с возобновляемой кредитной линии.

Определение термина я знаю, мне интересно когда она.

дата заключения договора
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:34

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  maxim2014 написав:
Alfa_Bank написав:Для возврата покупок надо что бы бонусов хватало на всю покупку, или можно погасить часть?
В чем преимущество именной?

maxim2014, да, бонусов должно хватить на всю покупку. Минимальная сумма для возврата покупки 250 грн. Именная карта дает больше возможностей для расчета в интернете, за границей (так как некоторые торговцы не принимают неименные карты).

В интернете нет проблем платить не именной картой. Наши банки при транзакции не сверяют имя.
Есть моменты с оплатой проката авто, но это не так интересно. На количество собранных балов не влияет есть ли имя на карте или нет. Ведь так?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:35

  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:
  ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода).
...



Хм, очень даже похоже...

Кто там платил комунальные с В5 соседям и родственникам 3 месяца?

Держитесь теперь, здоровья вам и хорошего настроения :)


...списание в принципе возможно ,но...должно быть постановление суда о долге и дело должно быть в исполнительной службе....ну и идиотов которые списывают с ЛЮБОГО счета а не счета должника - нужно таки макать личиком в овно по полной программе . :evil:
ждем коментариев от оф.преда :?


Не исключено, что постановление суда таки было. Просто плательщику об этом никто не сказал. Ведь для взыскания долга по коммуналке и суда-то не нужно в обычном понимании. Достаточно судебного приказа. А эти приказы могут быть проштампованы без заседания ХХХ штук за один раз. И дальше руки у исполнителей развязаны. А ответчик узнаёт о том, что он должен по решению суда, когда деньги уже отобрали.

Методы, конечно, бандитские. Но с другой стороны можно сказать: вы наглеете, не платите - мы наглеем, отбираем у того, до кого дотянемся. С третьей стороны можно сказать: а мы не платим, потому что тарифы заоблачные, а качество услуг никакое. А с 4-й стороны: а вы докажите, что качество услуг не стоит этих денег... И так далее. Короче, "как страшно жить".
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:42

  ЯНаФоруме написав:
Не исключено, что постановление суда таки было. Просто плательщику об этом никто не сказал. Ведь для взыскания долга по коммуналке и суда-то не нужно в обычном понимании. Достаточно судебного приказа. А эти приказы могут быть проштампованы без заседания ХХХ штук за один раз. И дальше руки у исполнителей развязаны. А ответчик узнаёт о том, что он должен по решению суда, когда деньги уже отобрали.

Методы, конечно, бандитские. Но с другой стороны можно сказать: вы наглеете, не платите - мы наглеем, отбираем у того, до кого дотянемся. С третьей стороны можно сказать: а мы не платим, потому что тарифы заоблачные, а качество услуг никакое. А с 4-й стороны: а вы докажите, что качество услуг не стоит этих денег... И так далее. Короче, "как страшно жить".

Если есть решение суда, то исключительное право на его исполнение предоставлено исполнителю, а не банку или иной интернет площадке.
По решению суда никто никогда не взыскивает с третьих лиц.
Если произошло так как человек описал - это полный беспредел, и альфа, замешанная в этом беспределе, обязана как то оправдаться... а не писать отписки - типа идите сами разбирайтесь
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:54

Re: Альфа-Банк

  ЯНаФоруме написав:И так далее

и так далее не катит...так как лицо оплачивавшее платежку (с его слов ) не есть плательщиком по данному адресу - то есть он в принципе не может быть должником ( если он там не прописан или не имеет прав на жилплощадь ). И это полный безпредел ...я имею ввиду без акцептное списание с кого попало , кто под руку подвернулСя....ЭТО ЧТО ЗА ДИКИЙ ЗАПАД ?????
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-VICTOR-
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