ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода). ...
Хм, очень даже похоже...
Кто там платил комунальные с В5 соседям и родственникам 3 месяца?
Держитесь теперь, здоровья вам и хорошего настроения
...списание в принципе возможно ,но...должно быть постановление суда о долге и дело должно быть в исполнительной службе....ну и идиотов которые списывают с ЛЮБОГО счета а не счета должника - нужно таки макать личиком в овно по полной программе . ждем коментариев от оф.преда :?
-VICTOR-, добрый день. Ситуацию прокомментирую после проведения полного анализа и получения разрешения о возможности предоставления информации на общедоступном источнике от самого клиента.
Alfa_Bank спасибо...в любом случае мы ждем на ваш комментарий....нам имен ,номеров счетов и прочей ЛИЧНОЙ инфы не требуется , поэтому вопрос "не прячьте" за завесу приватности , а вот почему такое произошло и причины -будь те добры в студию....ибо карты банка для меня и моих родственников попали в красную зону то есть до понимания ситуации использоваться не будут .
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Stringer написав:Alfa_Bank добрый день, подскажите когда по времени должны поступать на карту альфабанка деньги по окончании депозита в Укрсоцбанке? на горячке несут очевидную ересь про три дня и пуляют меня от одного "специалиста" к другому по кругу
Stringer, добрый день. Ответила в ЛС.
да спасибо, только касса уже закончила рабочий день... ужасно конечно это все организовано
Alfa_Bank написав:Для возврата покупок надо что бы бонусов хватало на всю покупку, или можно погасить часть? В чем преимущество именной?
maxim2014, да, бонусов должно хватить на всю покупку. Минимальная сумма для возврата покупки 250 грн. Именная карта дает больше возможностей для расчета в интернете, за границей (так как некоторые торговцы не принимают неименные карты).
В интернете нет проблем платить не именной картой. Наши банки при транзакции не сверяют имя. Есть моменты с оплатой проката авто, но это не так интересно. На количество собранных балов не влияет есть ли имя на карте или нет. Ведь так?
ЯНаФоруме написав:Ситуация со списанием 12000 грн. напомнила мне статью, прочитанную некоторое время назад (где-то с полгода). ...
Хм, очень даже похоже...
Кто там платил комунальные с В5 соседям и родственникам 3 месяца?
Держитесь теперь, здоровья вам и хорошего настроения
...списание в принципе возможно ,но...должно быть постановление суда о долге и дело должно быть в исполнительной службе....ну и идиотов которые списывают с ЛЮБОГО счета а не счета должника - нужно таки макать личиком в овно по полной программе . ждем коментариев от оф.преда :?
Не исключено, что постановление суда таки было. Просто плательщику об этом никто не сказал. Ведь для взыскания долга по коммуналке и суда-то не нужно в обычном понимании. Достаточно судебного приказа. А эти приказы могут быть проштампованы без заседания ХХХ штук за один раз. И дальше руки у исполнителей развязаны. А ответчик узнаёт о том, что он должен по решению суда, когда деньги уже отобрали.
Методы, конечно, бандитские. Но с другой стороны можно сказать: вы наглеете, не платите - мы наглеем, отбираем у того, до кого дотянемся. С третьей стороны можно сказать: а мы не платим, потому что тарифы заоблачные, а качество услуг никакое. А с 4-й стороны: а вы докажите, что качество услуг не стоит этих денег... И так далее. Короче, "как страшно жить".
ЯНаФоруме написав: Не исключено, что постановление суда таки было. Просто плательщику об этом никто не сказал. Ведь для взыскания долга по коммуналке и суда-то не нужно в обычном понимании. Достаточно судебного приказа. А эти приказы могут быть проштампованы без заседания ХХХ штук за один раз. И дальше руки у исполнителей развязаны. А ответчик узнаёт о том, что он должен по решению суда, когда деньги уже отобрали.
Методы, конечно, бандитские. Но с другой стороны можно сказать: вы наглеете, не платите - мы наглеем, отбираем у того, до кого дотянемся. С третьей стороны можно сказать: а мы не платим, потому что тарифы заоблачные, а качество услуг никакое. А с 4-й стороны: а вы докажите, что качество услуг не стоит этих денег... И так далее. Короче, "как страшно жить".
Если есть решение суда, то исключительное право на его исполнение предоставлено исполнителю, а не банку или иной интернет площадке. По решению суда никто никогда не взыскивает с третьих лиц. Если произошло так как человек описал - это полный беспредел, и альфа, замешанная в этом беспределе, обязана как то оправдаться... а не писать отписки - типа идите сами разбирайтесь
и так далее не катит...так как лицо оплачивавшее платежку (с его слов ) не есть плательщиком по данному адресу - то есть он в принципе не может быть должником ( если он там не прописан или не имеет прав на жилплощадь ). И это полный безпредел ...я имею ввиду без акцептное списание с кого попало , кто под руку подвернулСя....ЭТО ЧТО ЗА ДИКИЙ ЗАПАД ?????
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