Додано: Суб 22 гру, 2018 16:17

Alfa_Bank спасибо...в любом случае мы ждем на ваш комментарий....нам имен ,номеров счетов и прочей ЛИЧНОЙ инфы не требуется , поэтому вопрос "не прячьте" за завесу приватности , а вот почему такое произошло и причины -будь те добры в студию....ибо карты банка для меня и моих родственников попали в красную зону то есть до понимания ситуации использоваться не будут .

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