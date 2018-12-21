Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.
На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.
Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.
ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.
На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.
Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.
Ну так в суду були певні підстави...мабуть. Все згідно Закону.
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ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.
На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.
Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.
Ну так в суду були певні підстави...мабуть. Все згідно Закону.
Я к тому, что многие из нас иногда что-нибудь получают на карту. И это не всегда на самом деле "возврат долга" или "помощь родственнику". И если это "иногда" чаще 2 раз в год на одну и ту же тему, то это уже незаконная предпринимательская деятельность, или ещё куча статей, которые можно сюда пришить. И где гарантия, что именно вы в силу каких-то причин не станете предметом повышенного интереса каких-нибудь органов?
ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.
На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.
Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.
Ну так в суду були певні підстави...мабуть. Все згідно Закону.
Сказали же - по звонку. Типа, вы нам информацию дайте прям сейчас, а определение суда мы вам потом как-нибудь завезём. А если бы не завезли? А если бы такого определения вообще не было?
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам: ... отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms-повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e-mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані ...
Так все или все-таки избранные, получившие сообщение? Если честно, эта "избранность" в акциях уже поднадоела...