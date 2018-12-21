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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6559656065616562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:55

Переводы на карту.

Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.

На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.

Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:58

  ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.

На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.

Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.

Ну так в суду були певні підстави...мабуть.
Все згідно Закону.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:05

  Квесторе_поверніться написав:
  ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.

На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.

Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.

Ну так в суду були певні підстави...мабуть.
Все згідно Закону.


Я к тому, что многие из нас иногда что-нибудь получают на карту. И это не всегда на самом деле "возврат долга" или "помощь родственнику". И если это "иногда" чаще 2 раз в год на одну и ту же тему, то это уже незаконная предпринимательская деятельность, или ещё куча статей, которые можно сюда пришить. И где гарантия, что именно вы в силу каких-то причин не станете предметом повышенного интереса каких-нибудь органов?
ЯНаФоруме
 
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Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:07

  Квесторе_поверніться написав:
  ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.

На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.

Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.

Ну так в суду були певні підстави...мабуть.
Все згідно Закону.

Сказали же - по звонку. Типа, вы нам информацию дайте прям сейчас, а определение суда мы вам потом как-нибудь завезём. А если бы не завезли? А если бы такого определения вообще не было?
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:16

  sola написав:Вопрос по этой акции.

На странице вполне приятная информация:
Наступні 4 дні стануть дивовижно щедрими для кожного, адже в новій акції переможцем стає кожен


Но в детальных условиях снова антилояльность:
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на
діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:
...
отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms-повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e-mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані
...


Так все или все-таки избранные, получившие сообщение? Если честно, эта "избранность" в акциях уже поднадоела...


Офпред игнорирует?
sola
 
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