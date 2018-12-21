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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65606561656265636564>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:55

Переводы на карту.

Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.

На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.

Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:58

  ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.

На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.

Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.

Ну так в суду були певні підстави...мабуть.
Все згідно Закону.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:05

  Квесторе_поверніться написав:
  ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.

На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.

Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.

Ну так в суду були певні підстави...мабуть.
Все згідно Закону.


Я к тому, что многие из нас иногда что-нибудь получают на карту. И это не всегда на самом деле "возврат долга" или "помощь родственнику". И если это "иногда" чаще 2 раз в год на одну и ту же тему, то это уже незаконная предпринимательская деятельность, или ещё куча статей, которые можно сюда пришить. И где гарантия, что именно вы в силу каких-то причин не станете предметом повышенного интереса каких-нибудь органов?
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:07

  Квесторе_поверніться написав:
  ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.

На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.

Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.

Ну так в суду були певні підстави...мабуть.
Все згідно Закону.

Сказали же - по звонку. Типа, вы нам информацию дайте прям сейчас, а определение суда мы вам потом как-нибудь завезём. А если бы не завезли? А если бы такого определения вообще не было?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:16

  sola написав:Вопрос по этой акции.

На странице вполне приятная информация:
Наступні 4 дні стануть дивовижно щедрими для кожного, адже в новій акції переможцем стає кожен


Но в детальных условиях снова антилояльность:
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на
діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:
...
отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms-повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e-mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані
...


Так все или все-таки избранные, получившие сообщение? Если честно, эта "избранность" в акциях уже поднадоела...


Офпред игнорирует?
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:24

  -VICTOR- написав:
  ЯНаФоруме написав:И так далее

и так далее не катит...так как лицо оплачивавшее платежку (с его слов ) не есть плательщиком по данному адресу - то есть он в принципе не может быть должником ( если он там не прописан или не имеет прав на жилплощадь ). И это полный безпредел ...я имею ввиду без акцептное списание с кого попало , кто под руку подвернулСя....ЭТО ЧТО ЗА ДИКИЙ ЗАПАД ?????

Никто в судебном порядке не может взыскать долг в счет кредитных средств, это вообще нонсенс. А вот платежные системы такой механизм имеют. Например, отель, где вы расплатились картой, вполне может обнаружить после вашего отъезда недостачу в баре, и списать плату с карты. Без подтверждений. Главное, чтобы у него были доказательства правомерности списания на случай оспаривания транзакции.
И это вскрывает очень интересный вопрос по коммунальным долгам: имеют ли коммунальщики право списывать долги, которые, как они считают, им должен клиент, таким же образом? Сходу даже не вижу причин, почему нет. Единственная зацепка: а является ли коммунальное предприятие получателем платежа. По-моему, они все работают через каких-либо агрегаторов, а агрегаторы на такое списание права точно не имеют - им-то плательщик ничего не должен.
Но к данному случаю это отношения всё равно не имеет - платёж-то был осуществлен не эквайрингом с карты, а переводом со счета. Так что здесь другая кухня, о которой мы ничего не узнаем без комментария представителя. Пока мы слышим только одну сторону, и молчание другой. Не исключаю, что есть небольшие, или большие, нюансы в этом деле.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:29

  -VICTOR- написав:и так далее не катит...так как лицо оплачивавшее платежку (с его слов ) не есть плательщиком по данному адресу - то есть он в принципе не может быть должником ( если он там не прописан или не имеет прав на жилплощадь ).

Там дело не в правах на жилплощадь.
В судебном приказе поименно перечислены лица, с которых взыскивается задолженность.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:34

Пришла смс, что +1% от 50 тыс. гривен. О 8-ми операциях с картой речь не шла. Это другая акция или что?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:00

Re: Альфа-Банк

Последнее время всё чаще из Альфа-банка торчат ка цап ские уши, каждый раз больше и длиннее. Ничего плохо не подумайте про указание на российское - это в самом плохом смысле.
Банк самым наглым способом нарушает Закон Украины, при этом отказывается это признавать (известная тактика самизнаетекого). Нет возможности сейчас выложить своё обращение и ответ, но позже сделаю это обязательно. У меня есть информация не по одному случаю, когда на росии происходило неправомерное списание долга со счета клиента. Например повторно списывался долг клиента, реально существовавший, но уже оплаченный. Вернуть эти незаконно украденные деньги клиент не смог получить, дело в суде. Скорее всего это был сбер, но нужно уточнить детали.
Сам использование картами банка свернул до минимума, выплачиваю долги в льготном периоде.
Не знаю, кому не хватает доказательств, что произошло воровство, если человек обратился в банк, а его бортонули?!
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:03

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Сказали же - по звонку. Типа, вы нам информацию дайте прям сейчас, а определение суда мы вам потом как-нибудь завезём. А если бы не завезли? А если бы такого определения вообще не было?

По дзвінку ніззя...порушення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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