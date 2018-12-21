Додано: Суб 22 гру, 2018 17:24

-VICTOR- написав: ЯНаФоруме написав: И так далее И так далее

и так далее не катит...так как лицо оплачивавшее платежку (с его слов ) не есть плательщиком по данному адресу - то есть он в принципе не может быть должником ( если он там не прописан или не имеет прав на жилплощадь ). И это полный безпредел ...я имею ввиду без акцептное списание с кого попало , кто под руку подвернулСя....ЭТО ЧТО ЗА ДИКИЙ ЗАПАД ????? и так далее не катит...так как лицо оплачивавшее платежку (с его слов ) не есть плательщиком по данному адресу - то есть он в принципе не может быть должником ( если он там не прописан или не имеет прав на жилплощадь ). И это полный безпредел ...я имею ввиду без акцептное списание с кого попало , кто под руку подвернулСя....ЭТО ЧТО ЗА ДИКИЙ ЗАПАД ?????

Никто в судебном порядке не может взыскать долг в счет кредитных средств, это вообще нонсенс. А вот платежные системы такой механизм имеют. Например, отель, где вы расплатились картой, вполне может обнаружить после вашего отъезда недостачу в баре, и списать плату с карты. Без подтверждений. Главное, чтобы у него были доказательства правомерности списания на случай оспаривания транзакции.И это вскрывает очень интересный вопрос по коммунальным долгам: имеют ли коммунальщики право списывать долги, которые, как они считают, им должен клиент, таким же образом? Сходу даже не вижу причин, почему нет. Единственная зацепка: а является ли коммунальное предприятие получателем платежа. По-моему, они все работают через каких-либо агрегаторов, а агрегаторы на такое списание права точно не имеют - им-то плательщик ничего не должен.Но к данному случаю это отношения всё равно не имеет - платёж-то был осуществлен не эквайрингом с карты, а переводом со счета. Так что здесь другая кухня, о которой мы ничего не узнаем без комментария представителя. Пока мы слышим только одну сторону, и молчание другой. Не исключаю, что есть небольшие, или большие, нюансы в этом деле.