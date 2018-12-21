ЯНаФоруме написав:

Не исключено, что постановление суда таки было. Просто плательщику об этом никто не сказал. Ведь для взыскания долга по коммуналке и суда-то не нужно в обычном понимании. Достаточно судебного приказа. А эти приказы могут быть проштампованы без заседания ХХХ штук за один раз. И дальше руки у исполнителей развязаны. А ответчик узнаёт о том, что он должен по решению суда, когда деньги уже отобрали.Методы, конечно, бандитские. Но с другой стороны можно сказать: вы наглеете, не платите - мы наглеем, отбираем у того, до кого дотянемся. С третьей стороны можно сказать: а мы не платим, потому что тарифы заоблачные, а качество услуг никакое. А с 4-й стороны: а вы докажите, что качество услуг не стоит этих денег... И так далее. Короче, "как страшно жить".