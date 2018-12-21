2XL написав:Последнее время всё чаще из Альфа-банка торчат ка цап ские уши, каждый раз больше и длиннее. Ничего плохо не подумайте про указание на российское - это в самом плохом смысле. Банк самым наглым способом нарушает Закон Украины, при этом отказывается это признавать (известная тактика самизнаетекого). Нет возможности сейчас выложить своё обращение и ответ, но позже сделаю это обязательно. У меня есть информация не по одному случаю, когда на росии происходило неправомерное списание долга со счета клиента. Например повторно списывался долг клиента, реально существовавший, но уже оплаченный. Вернуть эти незаконно украденные деньги клиент не смог получить, дело в суде. Скорее всего это был сбер, но нужно уточнить детали. Сам использование картами банка свернул до минимума, выплачиваю долги в льготном периоде. Не знаю, кому не хватает доказательств, что произошло воровство, если человек обратился в банк, а его бортонули?!
Всіх імяреків які постраждали слід підтримати але і слід почути всі сторони і їх аргументи. Сторона Альфи свої аргументи представила?
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ЯНаФоруме написав: Не исключено, что постановление суда таки было. Просто плательщику об этом никто не сказал. Ведь для взыскания долга по коммуналке и суда-то не нужно в обычном понимании. Достаточно судебного приказа. А эти приказы могут быть проштампованы без заседания ХХХ штук за один раз. И дальше руки у исполнителей развязаны. А ответчик узнаёт о том, что он должен по решению суда, когда деньги уже отобрали.
Методы, конечно, бандитские. Но с другой стороны можно сказать: вы наглеете, не платите - мы наглеем, отбираем у того, до кого дотянемся. С третьей стороны можно сказать: а мы не платим, потому что тарифы заоблачные, а качество услуг никакое. А с 4-й стороны: а вы докажите, что качество услуг не стоит этих денег... И так далее. Короче, "как страшно жить".
2XL написав:Последнее время всё чаще из Альфа-банка торчат ка цап ские уши, каждый раз больше и длиннее. Ничего плохо не подумайте про указание на российское - это в самом плохом смысле. Банк самым наглым способом нарушает Закон Украины, при этом отказывается это признавать (известная тактика самизнаетекого). Нет возможности сейчас выложить своё обращение и ответ, но позже сделаю это обязательно. У меня есть информация не по одному случаю, когда на росии происходило неправомерное списание долга со счета клиента. Например повторно списывался долг клиента, реально существовавший, но уже оплаченный. Вернуть эти незаконно украденные деньги клиент не смог получить, дело в суде. Скорее всего это был сбер, но нужно уточнить детали. Сам использование картами банка свернул до минимума, выплачиваю долги в льготном периоде. Не знаю, кому не хватает доказательств, что произошло воровство, если человек обратился в банк, а его бортонули?!
Всіх імяреків які постраждали слід підтримати але і слід почути всі сторони і їх аргументи. Сторона Альфи свої аргументи представила?
Его послали в коммунальное предприятие возвращать деньги. Этого аргумента не достаточно? Даже если бы это был долг именно этого человека, кто имел право разделить платить деньгами банка?! Да тут простая история: хозяйка квартиру сдала, в ней долг, сказала платите, что за месяц проходит...
ЯНаФоруме написав:Кстати, ещё один пост, раз уже в кои-то веки залогинился.
На днях мне один представитель одной силовой структуры сказал, что "Альфа-банк" - очень хороший банк. Потому что, когда потребовалось получить доступ к движениям по картам подозреваемого, все банки создали силовикам бюрократические проблемы. Потребовали официальное письменное обращение с приложением постановления суда. И даже после этого тянули время по максимуму. А "Альфа-банк" выдал всё по звонку. Постановление суда конечно имелось. Но Альфа - единственный, кто никак не попытался потянуть время, и не потребовал подтверждающие документы вперёд.
Вывод неутешителен. Времена, когда можно было спокойно получать относительно нечасто и относительно небольшие суммы на карты и спать спокойно, прошли. Особенно в случае с Альфой.
Ну так в суду були певні підстави...мабуть. Все згідно Закону.
Я к тому, что многие из нас иногда что-нибудь получают на карту. И это не всегда на самом деле "возврат долга" или "помощь родственнику". И если это "иногда" чаще 2 раз в год на одну и ту же тему, то это уже незаконная предпринимательская деятельность, или ещё куча статей, которые можно сюда пришить. И где гарантия, что именно вы в силу каких-то причин не станете предметом повышенного интереса каких-нибудь органов?
Не пишите ерунду - нет таких ограничений и статей, и никто ничего пришить не может, кроме финмона банка, который максимум, что может сделать - стукануть на вас в госфинмониторинг (который занимается отмыванием денег, а не незаконной предпринимательской деятельностью), разорвать с вами деловые отношения и вернуть вам все ваши деньги досрочно
Чтобы не было дополнительных нюансов с подобными списаниями с карт за коммуналку, стоит платить по своим счетам, а не играться в благородство. Как по мне, что-то в этой истории не досказано. Возможно хозяйку квартиры предупреждали письменно о долге и решении подать на возмещение... Если бы было списание в пользу предприятия и не было бы долга, другое дело, а так ноги откуда то должны расти. Все остальное конечно произвол Альфы, если не будет новых фактов.
ruvex написав:Чтобы не было дополнительных нюансов с подобными списаниями с карт за коммуналку, стоит платить по своим счетам, а не играться в благородство. Как по мне, что-то в этой истории не досказано. Возможно хозяйку квартиры предупреждали письменно о долге и решении подать на возмещение... Если бы было списание в пользу предприятия и не было бы долга, другое дело, а так ноги откуда то должны расти. Все остальное конечно произвол Альфы, если не будет новых фактов.
Виглядає що Альфа не права...слід повернути платьожик взад. Ще булоб цікаво на виписку подивитись...як там сума пройшла.
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