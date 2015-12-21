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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6562656365646565>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 941
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:49

  maxprofit написав:
  Stringer написав:
  maxprofit написав:Колеги, після всіх пАкращень, якщо сьогодні поповнити Ощадний, то %% почнуть крапати завтра чи аж у середу ?

В альфе - со среды, а в тазике ещё можно успеть "с завтра" ;-)

До 19,00 ?

Иногда и до 19-30
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:11

  Vital2018 написав:Добавлено: Ср 19 дек, 2018 16:47
Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн.

Не знаю, да и никто не знает - кто там прав, кто виноват.
Но человек это написал в среду вечером.
Прошло 3 банковских днях.
ТРИ БАНКОВСКИХ ДНЯ, КАРЛ !
А местная Алла отписывается отписками: разбираемся, рассмотрим и тд и тп.
Впереди еще 3 дня выходных.
Какой-никакой ответ будет в лучшем случае в среду, то есть - через неделю после вопроса.

Неужели такой экстраординарный случай нельзя рассмотреть за один день ?
Это ж не про банальное нае**лово на 60 грн.
Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.
Не понимаю я такого пофигизма.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:20

  Stringer написав:
  ЯНаФоруме написав:Я к тому, что многие из нас иногда что-нибудь получают на карту. И это не всегда на самом деле "возврат долга" или "помощь родственнику". И если это "иногда" чаще 2 раз в год на одну и ту же тему, то это уже незаконная предпринимательская деятельность, или ещё куча статей, которые можно сюда пришить. И где гарантия, что именно вы в силу каких-то причин не станете предметом повышенного интереса каких-нибудь органов?

Не пишите ерунду - нет таких ограничений и статей, и никто ничего пришить не может, кроме финмона банка, который максимум, что может сделать - стукануть на вас в госфинмониторинг (который занимается отмыванием денег, а не незаконной предпринимательской деятельностью), разорвать с вами деловые отношения и вернуть вам все ваши деньги досрочно


Эх... Как бы я хотел с Вами согласиться, но... Кодекс об административных правонарушениях, ст. 164... И далее по связанным статьям...
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:24

  mustbe написав:
  Vital2018 написав:Добавлено: Ср 19 дек, 2018 16:47
Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн.

Не знаю, да и никто не знает - кто там прав, кто виноват.
Но человек это написал в среду вечером.
Прошло 3 банковских днях.
ТРИ БАНКОВСКИХ ДНЯ, КАРЛ !
А местная Алла отписывается отписками: разбираемся, рассмотрим и тд и тп.
Впереди еще 3 дня выходных.
Какой-никакой ответ будет в лучшем случае в среду, то есть - через неделю после вопроса.

Неужели такой экстраординарный случай нельзя рассмотреть за один день ?
Это ж не про банальное нае**лово на 60 грн.
Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.
Не понимаю я такого пофигизма.

Ну вообще-то разбирательство уже месяц проводится. Это просто обсуждение на форуме 3 дня. В позиции Аллы видимо не все так однозначно - будь по другому - тут бы уже все пояснили. Но наберитесь терпения. Ведь как звучит восточная мудрость: "Если долго, очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо проплывет труп твоего врага" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:34

  Alfa_Bank написав:
  Інкогніто написав:
Alfa_Bank написав:Транзакції повинні провестися до 26.12.2018 р. по рахунку?

Надіслано від мого Redmi Note 5, використовуючи Tapatalk

Інкогніто, доброго дня. Головне, щоб операції були здійснені до 26.12.2018, а не відображені у виписці.

Так и не понял, пополнение мобильного прокатит как транзакция???
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:46

  ishvara написав:
  Alfa_Bank написав:
  Інкогніто написав:Інкогніто, доброго дня. Головне, щоб операції були здійснені до 26.12.2018, а не відображені у виписці.

Так и не понял, пополнение мобильного прокатит как транзакция???

Через маб или мобильную аппликуху Аллы - нет не будет учтено. Если через сайты операторов, портмоне и т.п. - засчитается.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:50

Flamingo Благодарю! Тогда приступаем )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:56

Re: Альфа-Банк

Інкогніто писал(а):
Надіслано від мого Redmi Note 5, використовуючи Tapatalk
---------------------------------
а що це означає - це добре чи погано?
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:02

  Бекас написав:Інкогніто писал(а):
Надіслано від мого Redmi Note 5, використовуючи Tapatalk
---------------------------------
а що це означає - це добре чи погано?

Это просто реклама апликухи с которой народ пишет на форуме. Наверняка есть настройка позволяющая это отключить, но они этим не заморачиваются и "мусорят" этим "спамом" :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:50

  wig написав:
  -VICTOR- написав:и так далее не катит...так как лицо оплачивавшее платежку (с его слов ) не есть плательщиком по данному адресу - то есть он в принципе не может быть должником ( если он там не прописан или не имеет прав на жилплощадь ).

Там дело не в правах на жилплощадь.
В судебном приказе поименно перечислены лица, с которых взыскивается задолженность.

ну так для этого ж нужны основания ) например ты собственник части жилья или там прописан/проживаешь ...речь то о долге за комун услуги...
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-VICTOR-
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