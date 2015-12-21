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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:49
maxprofit написав: Stringer написав: maxprofit написав:
Колеги, після всіх пАкращень, якщо сьогодні поповнити Ощадний, то %% почнуть крапати завтра чи аж у середу ?
В альфе - со среды, а в тазике ещё можно успеть "с завтра"
До 19,00 ?
Иногда и до 19-30
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Stringer
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:11
Vital2018 написав:Добавлено: Ср 19 дек, 2018 16:47
Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн.
Не знаю, да и никто не знает - кто там прав, кто виноват.
Но человек это написал в среду вечером.
Прошло 3 банковских днях.
ТРИ БАНКОВСКИХ ДНЯ, КАРЛ !
А местная Алла отписывается отписками: разбираемся, рассмотрим и тд и тп.
Впереди еще 3 дня выходных.
Какой-никакой ответ будет в лучшем случае в среду, то есть - через неделю после вопроса.
Неужели такой экстраординарный случай нельзя рассмотреть за один день ?
Это ж не про банальное нае**лово на 60 грн.
Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.
Не понимаю я такого пофигизма.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:20
Stringer написав: ЯНаФоруме написав:
Я к тому, что многие из нас иногда что-нибудь получают на карту. И это не всегда на самом деле "возврат долга" или "помощь родственнику". И если это "иногда" чаще 2 раз в год на одну и ту же тему, то это уже незаконная предпринимательская деятельность, или ещё куча статей, которые можно сюда пришить.
И где гарантия, что именно вы в силу каких-то причин не станете предметом повышенного интереса каких-нибудь органов?
Не пишите ерунду - нет таких ограничений и статей, и никто ничего пришить не может, кроме финмона банка, который максимум, что может сделать - стукануть на вас в госфинмониторинг (который занимается отмыванием денег, а не незаконной предпринимательской деятельностью), разорвать с вами деловые отношения и вернуть вам все ваши деньги досрочно
Эх... Как бы я хотел с Вами согласиться, но... Кодекс об административных правонарушениях, ст. 164... И далее по связанным статьям...
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ЯНаФоруме
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:24
mustbe написав: Vital2018 написав:Добавлено: Ср 19 дек, 2018 16:47
Привіт всім. Хотів проінформувати про списання неправомірної суми з моєї кредитної картки при проведені мною комунальних платежів в "Альфа-Онлайн" - замість суми в 300 грн. при оплаті в листопаді за опалення на користь КП "Київтеплоенерго" (на екрані я заповнив форму на оплату за опалення на загальну суму 300грн., СМС з кодом для підтвердження платежу прийшла також на 300грн.), але з кредитної картки Альфа-Банк списав два платежі на 280 та 12300грн.
Не знаю, да и никто не знает - кто там прав, кто виноват.
Но человек это написал в среду вечером.
Прошло 3 банковских днях.
ТРИ БАНКОВСКИХ ДНЯ, КАРЛ !
А местная Алла отписывается отписками: разбираемся, рассмотрим и тд и тп.
Впереди еще 3 дня выходных.
Какой-никакой ответ будет в лучшем случае в среду, то есть - через неделю после вопроса.
Неужели такой экстраординарный случай нельзя рассмотреть за один день ?
Это ж не про банальное нае**лово на 60 грн.
Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.
Не понимаю я такого пофигизма.
Ну вообще-то разбирательство уже месяц проводится. Это просто обсуждение на форуме 3 дня. В позиции Аллы видимо не все так однозначно - будь по другому - тут бы уже все пояснили. Но наберитесь терпения. Ведь как звучит восточная мудрость: "Если долго, очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо проплывет труп твоего врага"
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Flamingo
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:34
Alfa_Bank написав: Інкогніто написав:
Alfa_Bank написав:Транзакції повинні провестися до 26.12.2018 р. по рахунку?
Надіслано від мого Redmi Note 5, використовуючи Tapatalk
Інкогніто, доброго дня. Головне, щоб операції були здійснені до 26.12.2018, а не відображені у виписці.
Так и не понял, пополнение мобильного прокатит как транзакция???
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ishvara
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:50
Flamingo Благодарю! Тогда приступаем )
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:56
Інкогніто писал(а):
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а що це означає - це добре чи погано?
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Бекас
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:02
Бекас написав:
Інкогніто писал(а):
Надіслано від мого Redmi Note 5, використовуючи Tapatalk
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а що це означає - це добре чи погано?
Это просто реклама апликухи с которой народ пишет на форуме. Наверняка есть настройка позволяющая это отключить, но они этим не заморачиваются и "мусорят" этим "спамом"
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Flamingo
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:50
wig написав: -VICTOR- написав:
и так далее не катит...так как лицо оплачивавшее платежку (с его слов ) не есть плательщиком по данному адресу - то есть он в принципе не может быть должником ( если он там не прописан или не имеет прав на жилплощадь ).
Там дело не в правах на жилплощадь.
В судебном приказе поименно перечислены лица, с которых взыскивается задолженность.
ну так для этого ж нужны основания ) например ты собственник части жилья или там прописан/проживаешь ...речь то о долге за комун услуги...
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