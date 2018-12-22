Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54

Flamingo написав: mustbe написав: Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.

Не понимаю я такого пофигизма. Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.Не понимаю я такого пофигизма.

Ну вообще-то разбирательство уже месяц проводится. Это просто обсуждение на форуме 3 дня. Ну вообще-то разбирательство уже месяц проводится. Это просто обсуждение на форуме 3 дня.

Как один из возможных сценариев этого месячного разбирательства мне видится такое: клиент, обнаружив явно неадекватное списание, и получив сходу поворот от службы поддержки устно или в чате, пишет официальное письменное обращение с просьбой покласть всё как было. Деньги кредитные, поэтому от их "заморозки" клиент особенно не страдает, а, учитывая полную сюрреалистичность случившегося, обоснованно рассчитывает на решение в свою пользу, и поэтому особенно не дёргается, и ждёт, пока банковская бюрократия проснётся и отработает вопрос. В банке понимают, что поступили, мягко говоря, не совсем законно, и что кому-то придётся за это отвечать, поэтому решают проверить клиента на прочность, и выяснить, как далеко он может зайти в отстаивании своих прав. Для этого сначала просто тянут время, и выжидают срок, отведённый законом для ответа на обращения граждан, потом выдают совершенно бредовый текст, который, скорее всего, не является ответом на обращение даже по формальным признакам. Текста обращения у нас нет, но я очень сомневаюсь, что в нём клиент требует связаться с коммунальным предприятием, или спрашивает совета, что ему "необходимо" сделать. На всякий случай ответ отправляется без подписи ответственного лица, чтобы, в случае вероятного серьёзного разбирательства можно было заявить, что это вообще не наш ответ, а наш, например, утерян на почте.Получив означенный "ответ", клиент несколько... теряется, что хорошо видно по его сообщениям здесь. Собственно, стратегия защиты банка и строится на том, что по растерянности клиент совершит массу ненужных действий, и при этом не сделает нужных, что позволит банку соскочить с минимальными потерями.Повторю, это только один из вариантов, основанный на предположениях и свидетельствах только с одной стороны. Другая сторона пока ничего не комментирует, что, с одной стороны, объяснимо тем, что вопрос затрагивает репутацию банка, и, поэтому, требует более длительного согласования. Но, с другой стороны, слишком продолжительное отсутствие ответа затрагивает репутацию не меньше, так как распространяется (и, думаю, не только на этом форуме) не выгодная банку информация. Полагаю, что следующая неделя - это крайний срок, в который должны быть озвучены версии банка по основным вопросам, затрагивающим хотя бы только фактаж, без каких-либо оценок правомочности, законности и т.д., а именно:1) Был ли банком совершен платеж на сумму, отличную от той, которую указал клиент при формировании платежа, и которую подтвердил посредством ввода кода из СМС-сообщения? И был ли банком совершен платёж, который не формировался и подтвержден клиентом вообще?2) Отправлялся ли банком клиенту ответ, фотография которого приводилась в теме на форуме?Ещё раз подчеркну, что здесь речь не идёт о законности, правомочности или наличии вины в тех или иных действиях, а только о достоверности представленной информации, что не требует согласования позиций, выработки стратегии и прочих процедур для оттягивания времени. Здесь требуется выполнить сугубо технические действия для выяснения, соответствуют ли действительности изложенные факты. Если же банк и дальше будет уклоняться от ответов, обосновывая это необходимостью детального изучения вопроса, то означать это будет только одно: ответы на данные вопросы исключительно невыгодны банку, и он усердно пытается найти "детали", которые позволили бы ему избежать ответственности за совершенные действия.Автору вопроса предлагаю публично заявить согласие банку на публикацию информации по данному случаю (желательно в виде фотографии соответствующего заявления в адрес банка, с отметкой о его принятии в отделении).